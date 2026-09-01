Dalle vele d'epoca ai giga yacht: La Sardegna diventa la capitale del crocierismo luxury

Si apre la fase più significativa dell’anno per il crocierismo di fascia alta nei porti sardi. Il ritorno ad Olbia della nave Sea Cloud Spirit segna l’inizio di un intenso calendario che, da oggi al 27 dicembre, vedrà ben 54 approdi dedicati al segmento luxury e ultra-luxury. Con i suoi 138 metri di lunghezza e tre alberi a vele quadre, la Sea Cloud Spirit incarna alla perfezione questo modello di turismo: imbarcazioni progettate per accedere a destinazioni precluse ai grandi giganti del mare, garantendo un’esperienza d’eccellenza. Nello scalo gallurese, dopo uno sbarco di 106 visitatori in gran parte tedeschi, la nave realizzerà un’operazione di turn around imbarcando 114 passeggeri — provenienti da Germania, USA, Giappone, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Austria ed Emirati Arabi — per un itinerario d’eccezione tra Bonifacio, Portoferraio, Calvi, Alghero, Porto Cervo e Olbia. La mobilità ridotta di queste navi si sposa al meglio con l’offerta dei voli dall'aeroporto Costa Smeralda, dove diversi ospiti hanno già scelto di pernottare in città prima di prendere il largo.

Il comparto di alta gamma si conferma così sempre più centrale per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Su 298 approdi complessivi previsti nel 2026, ben 96 appartengono al segmento luxury e ultra-luxury, con circa 26.500 passeggeri stimati sugli oltre 800.000 crocieristi attesi nell'anno. Nonostante i numeri contenuti sui volumi, la ricaduta economica per il territorio è straordinaria: la spesa media a terra di un viaggiatore luxury parte da una stima prudenziale di 250 euro — con picchi che possono superare i mille euro — a fronte dei circa 45 euro del passeggero contemporary. Un potenziale che sta attirando i grandi nomi dell'hotellerie mondiale, a partire da Four Seasons, presente a Cagliari a marzo con la Four Seasons I, fino alla catena messicana Vidanta, che ha inserito nel proprio itinerario mediterraneo del giga yacht < VidantaWorld’s Elegant varie tappe tra Olbia, Golfo Aranci e Cagliari.

Questo sviluppo trova forza in una presenza capillare lungo tutta l'Isola. Se Cagliari ne conta 46 e Olbia 29, scali come Golfo Aranci e Porto Torres registrano il cento per cento delle proprie toccate dedicate proprio alla fascia alta, seguiti a breve distanza da Arbatax. A spingere questa crescita è anche la formula del multiscalo, con navi come la Belle des Océans e la Clio che collegano più porti sardi nello stesso viaggio, trasformando la regione da semplice sosta tecnica a destinazione centrale dell'itinerario. Un modello che coinvolge gradualmente anche lo scalo di Oristano – Santa Giusta, pronto ad accogliere la nave Renaissance grazie anche al potenziamento dei servizi e del centro polifunzionale CESPLA.

La strategia della portualità sarda punta in modo deciso sulla destagionalizzazione e sull'estensione dell'offerta turistica. L'ultimo quadrimestre dell'anno raccoglie infatti 54 dei 96 approdi luxury complessivi, sfruttando infrastrutture in banchina capaci di garantire ormeggi sicuri anche nei mesi meno favorevoli dal punto di vista meteomarino. La vicinanza strategica agli aeroporti, arricchita da collegamenti intercontinentali diretti come i voli da Olbia per New York e Newark, pone le basi per potenziare le funzioni di home port, stimolando il soggiorno in città prima e dopo la crociera e favorendo una crescita sostenibile, orientata alla valorizzazione delle identità culturali ed enogastronomiche locali.

Come sottolinea Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, i 96 approdi programmati confermano che il crocierismo di fascia alta è ormai una componente organica e strutturale del mercato isolano. L’interesse dei grandi brand internazionali e la concentrazione degli scali nei mesi di spalla rappresentano un’opportunità concreta per costruire nuove stagionalità, garantendo benefici diffusi a tutto il territorio. L'integrazione con i collegamenti aerei a lungo raggio permetterà di sviluppare funzioni di home port in più scali, consolidando la presenza della Sardegna tra le mete di riferimento del crocierismo mondiale di lusso.

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