Golfo Aranci Letteratura e soldiarietà: al via la prima edizione tra grandi nomi e impegno sociale

OLBIA. Si è tenuta ieri mattina, mercoledì 2 settembre, nella cornice dell’Aula Consiliare del Comune di Golfo Aranci, la conferenza stampa di presentazione ufficiale del Festival Golfo Aranci Letteratura e solidarietà. Di fronte ai giornalisti, il Sindaco Giuseppe Fasolino, la delegata all’Istruzione e Sanità Stefania Frau, lo scrittore e ideatore dell’iniziativa Sebastiano Nata ed Elisabetta D'Andrea, in rappresentanza del comitato promotore, hanno illustrato i dettagli di un progetto culturale ampio, pensato per coniugare l'eccellenza narrativa all'impegno sociale. La manifestazione si terrà sul Lungomare dal 5 all'8 settembre, ogni sera dalle 19 alle 22.30, e vedrà protagonisti sedici autori di rilevanza sarda e nazionale affiancati dai relativi moderatori, con appuntamenti ideati per creare un dialogo diretto con la comunità.





Accanto alla rassegna estiva, il progetto guarda al futuro con l'attivazione di corsi di scrittura creativa dedicati ai giovani del territorio sostenuti da borse di studio, e con un fondo solidale di 50mila euro destinato a progetti del Terzo Settore a tutela dei minori e delle famiglie in difficoltà in Etiopia e Myanmar. Ad aprire gli interventi è stato il primo cittadino, che ha voluto rimarcare il cambio di passo e la nuova visione amministrativa alla base dell'iniziativa.





«Golfo Aranci è una realtà dinamica e ben nota per la sua capacità di organizzare grandi manifestazioni, finora prevalentemente musicali, sportive e ricreative», ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Fasolino. «Insieme alla nostra delegata all'Istruzione, Stefania Frau, avevamo l'obiettivo di realizzare qualcosa di diverso: un evento culturale di altissimo profilo che possa radicarsi nel tempo, caratterizzare la nostra comunità e integrarsi appieno nel tessuto sociale del paese. Questo festival rappresenta un importante salto di qualità per la promozione e la crescita di Golfo Aranci». Un'impostazione confermata e approfondita dagli organizzatori, che hanno messo in luce la duplice anima della rassegna, capace di intrecciare il valore delle pagine scritte con un aiuto concreto verso i più fragili. «Il festival nasce dall'unione tra eccellenza letteraria e responsabilità sociale», ha sottolineato Sebastiano Nata, ideatore dell'evento. «Il programma vedrà la partecipazione di sedici autori, mettendo a confronto voci affermate del panorama nazionale e talenti emergenti, sia sardi che nazionali. A questo valore culturale si affianca una concreta impronta solidale: un contributo complessivo di 50mila euro sarà destinato a progetti del Terzo Settore, in particolare a sostegno dei bambini di strada in Etiopia e alle famiglie in difficoltà in Myanmar, ma anche a borse di studio e corsi di scrittura per i giovani di Golfo Aranci. Crediamo fortemente che la cultura debba farsi veicolo di coesione, condivisione e supporto reciproco». Proprio il focus sulle nuove generazioni e sul patrimonio educativo rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'intero progetto comunale, come ha evidenziato la rappresentante dell'amministrazione nel suo intervento. «Questo festival è il punto di partenza di un progetto più ampio dedicato ai nostri giovani», ha spiegato Stefania Frau, delegata all'Istruzione del Comune di Golfo Aranci. «Dall'incontro con gli organizzatori è nata l'idea di attivare già da questo inverno dei corsi di scrittura creativa rivolti ai ragazzi del territorio, per offrire loro uno spazio di espressione e di crescita personale. Per incentivare la partecipazione e valorizzare il loro impegno, affiancheremo ai percorsi formativi anche delle borse di studio e dei premi. Vogliamo che i giovani siano protagonisti del proprio futuro e che la cultura diventi per loro un reale strumento di opportunità».





A chiudere il ciclo dei contributi è stato il richiamo al forte legame con il territorio e alla costruzione di una rete culturale diffusa. «C'è stato un grande lavoro per valorizzare gli autori del nostro territorio», ha aggiunto Elisabetta D'Andrea, tra le promotrici dell'iniziativa locale. «Abbiamo voluto garantire una presenza significativa di scrittori sardi ed emergenti, affiancandoli a nomi già affermati. L'obiettivo è creare una reale sintonia tra autori e pubblico, permettendo alla passione per la lettura di diventare un patrimonio condiviso da tutta la comunità».





La serata di apertura di sabato 5 settembre prenderà il via alle 19 con i saluti istituzionali del Sindaco Giuseppe Fasolino e l'intervento della delegata all’Istruzione e Sanità Stefania Frau, seguito dalla presentazione del progetto Busajo con Martino Montanarini e dell’associazione Italia-Birmania Insieme con Cecilia Brighi. Gli incontri della prima serata vedranno Pier Paolo Di Mino (Lo splendore) dialogare con Sebastiano Nata, Marco Agostino Amucano (Racconti Sparsi) con Elisabetta D’Andrea, Sebastiano Nata (Esercizi di Salvezza) con Davide Mosca e Bibbiana Cau (La Levatrice) con Francesca Trivellin.





La serata conclusiva di martedì 8 settembre ospiterà Antonio Spadaro (A passo d'uomo) in dialogo con Sebastiano Nata, Ciriaco Offeddu (Angelina) con Luana Scanu, Marco Lodoli (Solo un giorno) con Elisabetta D’Andrea e Romana Petri (Distanza di sicurezza) con Silvia Orrù. I saluti istituzionali finali e la chiusura ufficiale del Festival saranno affidati alla Presidente del Consiglio comunale Alessandra Feola.





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Domenica 6 settembre saliranno sul palco Francesco Pala (Il dominio della resa) insieme a Davide Mosca, Angelo Ferracuti (Il Figlio di Forrest Gump) con Paolo Ardovino, Franco Curreli (Il raccolto dell’Anima) con Monica Putzolu e Maria Laura Berlinguer (La cena delle anime) con Elisabetta D’Andrea.La rassegna proseguirà lunedì 7 settembre con Emanuele Trevi (Mia nonna e il Conte) condotto da Antonella Brianda, Melania Muscas (Il sangue degli immortali) con Ilaria Del Giudice, Marcello Fois (L'immensa distrazione) con Davide Mosca ed Elena Stancanelli (La gioia di ieri) con Antonella Brianda.