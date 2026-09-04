Sviluppo rurale e promozione: il GAL Sarcidano Barbagia di Seulo traccia il futuro ad Orroli

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L’appuntamento ospitato ad Orroli ha visto la presentazione del bilancio dei risultati ottenuti con la programmazione passata 2014-2022 del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo e le prospettive future adottate per costruire una nuova visione per il territorio attraverso una rinnovata programmazione. Il dibattito ha rappresentato un importante momento di confronto e partecipazione, aperto ad amministratori, associazioni, imprese, artigiani, produttori, operatori culturali e cittadini. La Sala Convegni della Biblioteca Comunale ha accolto l’incontro che ha visto come protagonista ed opinionista Roberto Ferrari, storica voce di Radio Deejay. “ La comunicazione viaggia sui social. Da qualche anno a questa parte ho scoperto che comunico più con il telefonino che con la radio. - ha raccontato Roberto Ferrari - Credo che la Sardegna vada raccontata e rivalutata e vanno coinvolti i giovani in un sistema come quello del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo che promuovere il territorio in maniera innovativa”. A portare la propria esperienza e competenza anche il Dott. Bernardo Serra, Manager del Distretto Rurale d'Abruzzo, esperto di Politiche Comunitarie e LEADER per lo Sviluppo Rurale Regione Abruzzo.L’appuntamento di Orroli è stato arricchito dalla presenza di relatori istituzionali tra i quali l’ Assessore all’Agricoltura e riforma agropastorale Regione Sardegna, Francesco Agus. “Non sono tanti i luoghi che possono vantare una storia come la nostra, e dobbiamo essere capaci di comunicare il nostro buono e bello, anche a noi stessi. In quest’ottica i GAL sono strategici, e il GAL Sarcidano Barbagia di Seulo lo sta dimostrando, perché solo uniti si può riuscire ad arrivare a determinati traguardi, sia in termini di filiere produttive che per la creazione di un prodotto turistico che mette insieme il territorio e la fruibilità dello stesso”, ha affermato Agus.Forte entusiasmo è stato espresso dal Sindaco di Orroli, Alessandro Boi: "Questo progetto è lungimirante e ha una visione su quella che è la strategia per creare sviluppo economico sostenibile nelle aree geografiche interne come quella a cui noi apparteniamo” - ha dichiarato.La presentazione del bilancio conclusosi e della nuova programmazione è stata illustrata dalla Direttrice del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, la Dott.ssa Lucia Tidu e condivise dall'Agente di Sviluppo Dott. Fabrizio Di Bonaventura. “L’obiettivo di questo incontro ad Orroli - ha dichiarato la Direttrice Tidu - è stato quello di raccontare e valorizzare il presente di questo territorio attraverso i risultati raggiunti nella programmazione conclusasi, ma soprattutto di illustrare la costruzione di una nuova programmazione e una nuova visione di promozione, coinvolgendo tutti i Comuni e gli attori locali del territorio del GAL attraverso azioni concrete ed innovative”.“È fondamentale aprirsi al territorio e andare noi stessi nei Comuni facenti parte del GAL per spiegare qual è la nostra attività e qual è l’importanza del coinvolgimento del territorio all’interno della progettazione del GAL”, ha affermato il Vice Presidente del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo e Sindaco di Villanova Tulo, Alberto Loddo.A portare anche la loro esperienza, Alessandro Inghilleri, Direttore del Servizio Sviluppo delle Aree Rurali e Francesco Ciusa Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano Argea Sardegna.