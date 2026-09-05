Olbia, paura al ristorante sushi: quattro accoltellati per salvare una donna presa in ostaggio

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A Olbia quattro accoltellati per salvare una donna presa in ostaggio all’interno del ristorante fusion Ichi. L’episodio si è verificato intorno alle 22.30 in un ristorante specializzato in cucina asiatica e situato all’angolo tra Corso Umberto I e via Mameli quando un uomo di origine algerine avrebbe fatto irruzione nel locale con un coltello e avrebbe preso in ostaggio la cassiera del locale moglie del titolare del ristorante puntandole l’arma alla gola. Di fronte alla drammaticità della scena, diversi clienti e dipendenti del ristorante sono intervenuti nel tentativo di bloccare l'uomo e mettere in salvo la donna. L'aggressore ha reagito brandendo la lama e colpendo chi cercava di fermarlo: almeno quattro persone sono rimaste ferite e hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale. L’uomo sarebbe poi stato bloccato dagli uomini della Polizia di Stato del commissariato cittadino e anch'egli ferito è stato accompagnato al Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma e della Guardia di Finanza. Ancora in corso le indagini per capire le dinamiche e le origini del gesto.