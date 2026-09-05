A Olbia tornano i "Colori del mare" e la Remata del Cuore





La giornata prenderà il via alle 8 con la timbratura e la vidimazione delle tele. Le iscrizioni saranno raccolte nella mattinata, dalle 8 alle 9, presso la segreteria del Comitato organizzatore, con una quota di partecipazione di 10 euro. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera, realizzata con qualsiasi tecnica pittorica, su un supporto di dimensioni minime di 40x50 centimetri. Le opere dovranno essere consegnate entro le 14.30. La premiazione è prevista alle 16.30 nella sede della Lega Navale. Il montepremi complessivo è di 1.300 euro: 600 euro al primo classificato, 400 al secondo e 300 al terzo. Per informazioni sul Premio internazionale di pittura “I colori del mare”: 0789/26165 – 3204962472 – olbia@leganavale.it





La Remata del cuore. Una settimana dopo, sabato 19 settembre, il mare tornerà protagonista con uno degli appuntamenti più sentiti della Lega Navale di Olbia: la Remata del Cuore. La manifestazione, giunta alla decima edizione, unirà sport, tradizione marinara e solidarietà. La gara sui palischermi prenderà il via alle 10.30 nello specchio d’acqua antistante la sede di viale Isola Bianca, con gli equipaggi impegnati su un percorso di 240 metri con una virata. La premiazione è prevista alle 12.30. Speaker della gara Antonella Brianda.





A seguire sarà organizzato il pranzo solidale aperto a tutta la città: con una donazione minima di 10 euro sarà possibile ricevere un panino con salsiccia e una bibita. L’intero ricavato della giornata sarà destinato a Libere Energie. Ad accompagnare la giornata di sport e solidarietà la musica di Tore Nieddu.





Ospiti internazionali

La decima edizione della Remata del Cuore sarà arricchita anche da una presenza internazionale. A Olbia arriverà infatti una delegazione catalana del club Llaguts de Calafell, composta da due equipaggi: uno sarà quello delle “Onades de Coratge”, “Onde di coraggio”, progetto nato dalla collaborazione tra l’associazione sportiva catalana e la Lliga contra el càncer: a bordo le donne che stanno affrontando il percorso di recupero dopo un tumore al seno. La presenza della delegazione catalana rappresenterà un incontro significativo tra due esperienze unite dalla stessa idea del mare e dello sport come strumenti di relazione, sostegno e inclusione.

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Due appuntamenti diversi, uniti dal mare e dalla volontà di rafforzare sempre di più il legame della Lega Navale Italiana di Olbia con la città. Dopo la pausa estiva riprendono le attività della sezione di viale Isola Bianca con due eventi in programma nel mese di settembre: il Premio internazionale di pittura estemporanea “I colori del mare”, sabato 12 settembre, e la decima edizione della Remata del Cuore, in calendario sabato 19 settembre.Il premio di Pittura. Il primo appuntamento sarà dedicato all’arte. Il mare e il paesaggio marittimo torneranno a essere fonte di ispirazione per gli artisti che parteciperanno al Premio internazionale di pittura estemporanea “I colori del mare”, organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Olbia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la vocazione marittima della città attraverso l’arte e la cultura e assegnerà il Trofeo “Lega Navale Olbia”. Il concorso è aperto agli artisti residenti e non residenti in Sardegna.Ma, come ogni anno, il risultato sportivo sarà solo una parte della giornata. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a Libere Energie, associazione attiva da oltre quindici anni nel sostegno alle famiglie in difficoltà e alle persone che vivono situazioni di disagio economico e sociale.«La Remata del Cuore è la manifestazione remiera alla quale la nostra sezione tiene di più – sottolineano dalla Lega navale –. È una giornata in cui il risultato sportivo passa in secondo piano e a vincere è la partecipazione. Negli anni abbiamo sostenuto associazioni diverse, ma abbiamo sempre ritrovato lo stesso grande cuore dei nostri soci e di tutta Olbia».