Golfo Aranci, la magia dei racconti intreccia anime e memorie: un altro successo per il Festival

OLBIA. È andata in archivio tra gli applausi e un’affluenza straordinaria la seconda serata del Festival Golfo Aranci Letteratura e Solidarietà. Il lungomare della cittadina si è confermato ancora una volta la cornice ideale per un evento che sa coniugare la grande narrativa contemporanea con l’impegno sociale e il calore della comunità. Un pubblico eccezionalmente attento, curioso e partecipe ha riempito ogni posto disponibile, confermando il successo di una manifestazione che sta già lasciando un segno profondo nel territorio. Il cuore pulsante dell’appuntamento è stato scandito dalla potenza evocativa della parola scritta. Le opere presentate sul palco hanno saputo legarsi tra loro in un perfetto gioco di specchi e rimandi, sfiorando corde intime e universali: dal senso della perdita al valore dello scontro, fino all’incontro riconciliante e alla magia di incredibili saghe familiari.





A dare il via alle presentazioni è stato Francesco Pala con il suo romanzo Il Dominio della Resa, affiancato sul palco da Davide Mosca. La narrazione ha trasportato gli spettatori nella Berlino Est del 1984, offrendo uno spaccato profondo e teso sulle pieghe della storia recente e sulla complessità delle decisioni umane di fronte alle avversità. A seguire, l’attenzione si è spostata sulla sfera degli affetti con Angelo Ferracuti, che insieme a Paolo Ardovino ha illustrato Il Figlio di Forrest Gump. Un viaggio delicato e sincero nell'esplorazione del rapporto padre-figlio, affrontato con lucidità e grande partecipazione emotiva. La seconda metà della serata ha visto protagonista Franco Curreli, affiancato da Monica Putzolu durante la presentazione de Il Raccolto dell'anima. Un intervento intenso che ha toccato con delicatezza tematiche sociali cruciali e dolorose, quali il bullismo, il senso di solitudine e il superamento della perdita, trasformando il racconto in una riflessione condivisa sul riscatto e sulla speranza. A coronare la serata è stata la strabiliante e appassionante storia proposta da Maria Laura Berlinguer, accompagnata da Elisabetta D’Andrea. Con il romanzo La Cena delle Anime, l'autrice ha guidato la platea lungo un viaggio di rinascita femminile ambientato a Padria, svelando le trame avvincenti di una saga familiare intrisa delle atmosfere, delle tradizioni e della magia di una Sardegna misteriosa e ricca di fascino.





Al termine dei dibattiti, la serata si è chiusa con la consueta sessione di firmacopie, che ha permesso ai lettori di dialogare direttamente con gli autori e scambiare impressioni ed emozioni. L’avventura del Festival prosegue questa sera, a partire dalle ore 19, con la terza tappa di questo viaggio letterario. Sul palco saliranno quattro grandi firme della letteratura italiana: Emanuele Trevi – Mia Nonna e il Conte (modera Antonella Brianda), Melania Muscas – Il Sangue degli Immortali (modera Ilaria Del Giudice), Marcello Fois – L’Immensa Distrazione (modera Davide Mosca) Elena Stancanelli – La Gioia di ieri (modera Antonella Brianda). L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare per vivere un’altra grande serata di cultura, storie e solidarietà sul mare di Golfo Aranci.

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