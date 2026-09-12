Incendio in una rivendita di bombole GPL a Palau, in azione i Vigili del Fuoco

. Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, in via Capo d'Orso a Palau, interessando una rivendita di bombole di GPL. L’allarme ha fatto scattare l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena, giunti sul posto con due autopompe. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state particolarmente complesse e si sono protratte per diverse ore, data l’elevata pericolosità del materiale presente.

La rapidità dell'intervento ha scongiurato il peggio, impedendo al rogo di estendersi alle abitazioni e agli edifici vicini. Nonostante la violenza delle fiamme abbia provocato ingenti danni alla struttura, fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione dell'area. Restano ancora da accertare le cause che hanno innescato il rogo, attualmente al vaglio delle autorità competenti.

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