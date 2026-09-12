Gestione illecita di rifiuti in area protetta ad Arzachena: scattano i sequestri della Capitaneria





Per impedire la prosecuzione delle condotte illecite e scongiurare rischi di contaminazione di suolo e sottosuolo — con possibili ripercussioni indirette sull'ecosistema marino e costiero —, i militari hanno posto sotto sequestro sia le due cisterne sia i diversi contenitori colmi di rifiuti, mettendoli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica competente per i seguiti di legge. Il procedimento versa attualmente nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dovranno essere accertate in sede processuale, vigendo il principio di presunzione di innocenza per i soggetti coinvolti. Da parte della Capitaneria di Porto maddalenina proseguiranno le attività di monitoraggio a terra e in mare per garantire la legalità e la tutela del patrimonio naturale gallurese.

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Nuova operazione della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di La Maddalena a presidio dell'ambiente e del ciclo dei rifiuti. I militari hanno effettuato un'ispezione mirata presso un'attività produttiva situata nel territorio comunale di Arzachena, portando alla luce una serie di irregolarità legate allo stoccaggio e al trattamento di scarti speciali e pericolosi su un terreno a destinazione agricola e non industriale. Durante il sopralluogo, il personale della Guardia Costiera ha accertato la presenza di container, cassoni scarrabili, fusti e grandi sacche "big bag" contenenti rifiuti di varia natura: pneumatici fuori uso, materiali ferrosi e lignei, macerie, apparecchiature fuori uso e stock di oli esausti. Un quadro aggravato dalla collocazione dell'area: l'intero territorio di Arzachena è infatti sottoposto a uno specifico vincolo paesaggistico, essendo stato dichiarato di notevole interesse pubblico con Decreto Ministeriale già nel maggio del 1966.I controlli si sono concentrati anche sulla filiera dei reflui liquidi derivanti da servizi di autospurgo. Sul posto sono state individuate due cisterne utilizzate per lo scarico e il conferimento di questi scarti, risultate del tutto prive delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.