Il TAG incontra la Sindaca di Tempio Masu: lavoro, viabilità e sviluppo per una Gallura più coesa

OLBIA. Rafforzare la collaborazione tra Tempio e Olbia e costruire una strategia comune sui grandi temi del lavoro, della viabilità, della sanità, delle infrastrutture e dello sviluppo economico e sociale della Gallura. Sono le priorità emerse dall’incontro tra il Tavolo delle Associazioni della Gallura (TAG) e la Sindaca di Tempio Pausania Gianna Masu, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle principali organizzazioni economiche e sindacali del territorio.
La Sindaca ha illustrato una visione dello sviluppo fondata sulla complementarità dei due poli di Tempio e Olbia, mettendo il lavoro al centro dell’azione amministrativa e indicando la necessità di restituire a Tempio un ruolo più forte nelle dinamiche istituzionali e territoriali.
Particolare rilievo ha assunto il tema della viabilità. La Sindaca Masu ha riferito del lavoro sul nuovo tracciato della Olbia–Tempio e degli incontri con ANAS, sottolineando la necessità di arrivare a progetti concretamente cantierabili. Nel confronto sono stati richiamati anche il sottopasso della zona industriale e il caso di Monte Pino.
La Sindaca ha illustrato una visione dello sviluppo fondata sulla complementarità dei due poli di Tempio e Olbia, mettendo il lavoro al centro dell’azione amministrativa e indicando la necessità di restituire a Tempio un ruolo più forte nelle dinamiche istituzionali e territoriali.
Il Coordinatore pro tempore del TAG e Direttore di AGCI Gallura Nuoro, Filippo Sanna, ha ricordato la funzione del Tavolo quale luogo unitario di confronto con le istituzioni sui principali problemi della Gallura: «Viabilità, sanità, infrastrutture e sviluppo del territorio restano questioni decisive. A queste si aggiungono oggi la carenza di professionalità e di operatori nei settori educativo e assistenziale, il problema della casa e l’aumento del costo della vita. Occorre fare sistema per rappresentare insieme imprese, lavoratori e cittadini».
Nel corso dell’incontro Federico Fadda e Marina Manconi per Confartigianato Gallura hanno evidenziato la difficoltà delle imprese nel reperire figure professionali e nuovi artigiani e la necessità di rafforzare il rapporto con le scuole. Giovanni Cossa, CNA Gallura, ha richiamato l’importanza della collaborazione tra i territori, mentre Bruno Brandano, CISL Gallura, ha posto l’accento sulla qualità del lavoro, sulla viabilità e sulla necessità che Tempio recuperi un ruolo centrale anche nel sistema sanitario.Maria Giovanna Mele e Amedeo Fattucci, CONFAPI Gallura, hanno sottolineato il valore della coesione costruita negli anni attraverso il TAG. Vito Langiu, UIL, ha richiamato le criticità della sanità e dell’ospedale e le potenzialità delle aree interne; Danilo Deiana, CGIL Gallura, ha evidenziato la necessità di superare le divisioni territoriali, affrontando anche i temi del distretto del sughero, della qualità e sicurezza del lavoro e del contrasto al dumping contrattuale. Per Confcommercio, Edoardo Oggiano ha posto l’attenzione sulla valorizzazione di Tempio, sul contrasto alla desertificazione dei centri storici e sulla necessità di collegare maggiormente la costa con le aree interne.
Particolare rilievo ha assunto il tema della viabilità. La Sindaca Masu ha riferito del lavoro sul nuovo tracciato della Olbia–Tempio e degli incontri con ANAS, sottolineando la necessità di arrivare a progetti concretamente cantierabili. Nel confronto sono stati richiamati anche il sottopasso della zona industriale e il caso di Monte Pino.
Condivisa anche la necessità di intervenire sull’esodo dei giovani, sulla dispersione scolastica e sulla carenza di manodopera qualificata, costruendo una più forte alleanza con gli istituti superiori e valorizzando le professioni tecniche, manuali e artigianali per creare nuove opportunità di lavoro nel territorio.L’incontro si è concluso con la prospettiva, avanzata dalla Sindaca Masu, di costituire un tavolo permanente tra Amministrazione e parti sociali, accompagnato da un protocollo d’intesa e da un programma operativo con obiettivi e tempi definiti. L’obiettivo condiviso è costruire un’alleanza strategica tra Tempio, Olbia e l’intera Provincia, facendo della coesione territoriale uno degli strumenti fondamentali per lo sviluppo della Gallura.Un nuovo momento di confronto è previsto per il mese di ottobre.
© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione