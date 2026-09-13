Il TAG incontra la Sindaca di Tempio Masu: lavoro, viabilità e sviluppo per una Gallura più coesa





Il Coordinatore pro tempore del TAG e Direttore di AGCI Gallura Nuoro, Filippo Sanna, ha ricordato la funzione del Tavolo quale luogo unitario di confronto con le istituzioni sui principali problemi della Gallura: «Viabilità, sanità, infrastrutture e sviluppo del territorio restano questioni decisive. A queste si aggiungono oggi la carenza di professionalità e di operatori nei settori educativo e assistenziale, il problema della casa e l’aumento del costo della vita. Occorre fare sistema per rappresentare insieme imprese, lavoratori e cittadini».





Nel corso dell’incontro Federico Fadda e Marina Manconi per Confartigianato Gallura hanno evidenziato la difficoltà delle imprese nel reperire figure professionali e nuovi artigiani e la necessità di rafforzare il rapporto con le scuole. Giovanni Cossa, CNA Gallura, ha richiamato l’importanza della collaborazione tra i territori, mentre Bruno Brandano, CISL Gallura, ha posto l’accento sulla qualità del lavoro, sulla viabilità e sulla necessità che Tempio recuperi un ruolo centrale anche nel sistema sanitario.





Condivisa anche la necessità di intervenire sull’esodo dei giovani, sulla dispersione scolastica e sulla carenza di manodopera qualificata, costruendo una più forte alleanza con gli istituti superiori e valorizzando le professioni tecniche, manuali e artigianali per creare nuove opportunità di lavoro nel territorio.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Rafforzare la collaborazione tra Tempio e Olbia e costruire una strategia comune sui grandi temi del lavoro, della viabilità, della sanità, delle infrastrutture e dello sviluppo economico e sociale della Gallura. Sono le priorità emerse dall’incontro tra il Tavolo delle Associazioni della Gallura (TAG) e la Sindaca di Tempio Pausania Gianna Masu, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle principali organizzazioni economiche e sindacali del territorio.La Sindaca ha illustrato una visione dello sviluppo fondata sulla complementarità dei due poli di Tempio e Olbia, mettendo il lavoro al centro dell’azione amministrativa e indicando la necessità di restituire a Tempio un ruolo più forte nelle dinamiche istituzionali e territoriali.Maria Giovanna Mele e Amedeo Fattucci, CONFAPI Gallura, hanno sottolineato il valore della coesione costruita negli anni attraverso il TAG. Vito Langiu, UIL, ha richiamato le criticità della sanità e dell’ospedale e le potenzialità delle aree interne; Danilo Deiana, CGIL Gallura, ha evidenziato la necessità di superare le divisioni territoriali, affrontando anche i temi del distretto del sughero, della qualità e sicurezza del lavoro e del contrasto al dumping contrattuale. Per Confcommercio, Edoardo Oggiano ha posto l’attenzione sulla valorizzazione di Tempio, sul contrasto alla desertificazione dei centri storici e sulla necessità di collegare maggiormente la costa con le aree interne.Particolare rilievo ha assunto il tema della viabilità. La Sindaca Masu ha riferito del lavoro sul nuovo tracciato della Olbia–Tempio e degli incontri con ANAS, sottolineando la necessità di arrivare a progetti concretamente cantierabili. Nel confronto sono stati richiamati anche il sottopasso della zona industriale e il caso di Monte Pino.L’incontro si è concluso con la prospettiva, avanzata dalla Sindaca Masu, di costituire un tavolo permanente tra Amministrazione e parti sociali, accompagnato da un protocollo d’intesa e da un programma operativo con obiettivi e tempi definiti. L’obiettivo condiviso è costruire un’alleanza strategica tra Tempio, Olbia e l’intera Provincia, facendo della coesione territoriale uno degli strumenti fondamentali per lo sviluppo della Gallura.Un nuovo momento di confronto è previsto per il mese di ottobre.