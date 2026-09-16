Gallura, colpo al narcotraffico: il 10° Nucleo Elicotteri di Olbia individua 11mila piante a Telti

OLBIA. Una massiccia offensiva contro la produzione di stupefacenti ha interessato il nord della Sardegna negli ultimi giorni. Attraverso tre operazioni distinte, i Carabinieri hanno individuato e sequestrato oltre 11.500 piante di cannabis, assestando un duro colpo al narcotraffico locale prima che la sostanza potesse alimentare i circuiti di distribuzione. Il successo degli interventi è il risultato di una stretta sinergia tra la profonda conoscenza del territorio delle Stazioni locali e le capacità operative dei reparti speciali dell'Arma, in particolare il 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia e lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. Il controllo aereo si è rivelato ancora una volta determinante per scovare le piantagioni nascoste nelle aree rurali più impervie. L'operazione più vasta si è svolta nelle campagne del comune di Telti.





Grazie a un sorvolo ricognitivo in elicottero, i militari del Reparto Territoriale di Olbia hanno localizzato una gigantesca coltivazione composta da 10.853 piante di cannabis indica. L'area era dotata di un articolato impianto di irrigazione e di tutto il materiale necessario per la crescita della canapa. Su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, l'intera piantagione è stata posta sotto sequestro, estirpata e distrutta sul posto. Le complesse operazioni di triturazione e smaltimento hanno visto la partecipazione attiva del personale dell'Agenzia regionale Forestas. Nelle campagne di Bono, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Valledoria, supportati dallo Squadrone Cacciatori di Abbasanta, hanno sequestrato 350 piante già ricche di infiorescenze. Durante l'intervento, i militari hanno sorpreso in flagranza un allevatore locale di 57 anni intento ad annaffiare i diciassette filari della piantagione, situata in un terreno di sua disponibilità. I primi test hanno confermato la positività al THC; l'uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, in attesa dell'interrogatorio davanti al GIP del Tribunale di Nuoro.





La terza operazione ha interessato la località "Sa Serra de Battau", ad Alà dei Sardi. Anche in questo caso, l'input è arrivato dall'alto grazie al 10° Nucleo Elicotteri. In due appezzamenti contigui, che coprivano una superficie di circa 600 metri quadrati, erano state messe a dimora oltre 300 piante, molte delle quali superavano i due metri e mezzo di altezza. Un complesso sistema a goccia, alimentato da serbatoi d'acqua e da una fitta rete di tubazioni, garantiva l'irrigazione continua. Le piante sono state distrutte e le indagini, coordinate dalla Procura di Sassari, proseguono per identificare i responsabili.

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