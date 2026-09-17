"Un weekend da bamboccioni 3" sbarca a Cala Moresca: ruspe, polemiche e la paura di danni ambientali

L'avvistamento di una ruspa in azione lungo il sentiero sterrato ha fatto scattare l'allarme tra gli amanti di questo angolo di paradiso. Cala Moresca, uno dei gioielli naturalistici più intatti di Golfo Aranci, si prepara ad accogliere la troupe di una produzione americana per le riprese del film "Un weekend da bamboccioni 3" con l'attore Adam Sandler. La chiusura totale scatterà a breve, nel mese di ottobre, quando la baia diventerà a tutti gli effetti un set blindato; nel frattempo, però, la fase di allestimento ha già innescato un acceso scontro sulla tutela del territorio.

Ci troviamo in un luogo unico al mondo, incastonato tra mare e terra. Di fronte si staglia l'isolotto di Figarolo, mentre alle spalle domina il complesso montuoso di Capo Figari e Monte Ruju. Una scenografia naturale mozzafiato, nota non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua importanza storica: fu proprio dalla cima di Capo Figari che il premio Nobel Guglielmo Marconi condusse il primo, pionieristico esperimento di trasmissione radio a onde corte della storia, stabilendo un collegamento con Rocca di Papa.

A sollevare il caso, allarmati dall'impiego dei mezzi pesanti per livellare e sistemare la strada sterrata preesistente che affaccia sulla prima delle due calette, sono stati alcuni operatori turistici, il comitato locale Maremosso e l'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico. La ruspa ha subito acceso il sospetto di possibili sbancamenti e del taglio non autorizzato di porzioni di macchia mediterranea e ginepri, aprendo un interrogativo di fondo: quali interventi sono realmente compatibili con un'area sottoposta a vincoli di massima protezione?

Dall'amministrazione comunale di Golfo Aranci sono arrivate rassicurazioni volte a spegnere le polemiche e a ridimensionare i timori di danni ambientali. Dal municipio si fa presente che l'intervento poggia sulle autorizzazioni concesse dal Demanio e dalla Regione; per garantire la corretta esecuzione delle operazioni nella zona della pineta e rassicurare la cittadinanza, il Comune ha inviato gli agenti della polizia locale a vigilare sui luoghi già da questa mattina. La linea istituzionale punta a scongiurare gli allarmismi, evidenziando che l'interdizione completa dell'area sarà limitata a una manciata di giorni durante il mese di ottobre, terminati i quali il promontorio tornerà alla sua consueta fruizione.

Proprio per far luce sulla reale portata di queste autorizzazioni, il Gruppo d'Intervento Giuridico ha inviato una formale richiesta di spiegazioni al Corpo Forestale. Sollecitati dagli ecologisti, gli agenti sono chiamati a verificare sul campo lo stato dei luoghi e la regolarità dei cantieri preliminari, accertando che i lavori non abbiano superato i limiti consentiti. La posta in gioco, infatti, va ben oltre il solo aspetto paesaggistico.

L'impatto di un cantiere, anche in fase di preparazione logistica, non si esaurisce nei metri cubi di ghiaia o nei rami recisi. Cala Moresca e il promontorio di Capo Figari costituiscono un santuario ecologico che ospita specie faunistiche di alto pregio e particolarmente vulnerabili al disturbo antropico. Sulle pendici rocciose vive una storica popolazione di mufloni, lecci, ginepri e cespugli offrono rifugio alle volpi, mentre il suolo sabbioso e macchioso rappresenta l'habitat di nidificazione per le testuggini. A pochi metri dalla riva, le acque del golfo sono una nota area di transito e stazionamento per i delfini.

Le vibrazioni provocate dai cingoli delle ruspe, l'andirivieni dei mezzi e il rumore dei cantieri costituiscono fattori di forte pressione per questa fauna. A definire il perimetro normativo dell'area è il Documento di Scoping per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del sito, che inquadra Cala Moresca all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS ITB013018) e del Sito di Interesse Comunitario (SIC ITB010009) "Capo Figari e Isola Figarolo", inseriti nella Rete Natura 2000.

I documenti di gestione chiariscono che i siti comunitari non sono riserve intoccabili in cui ogni presenza umana è preclusa: le direttive europee contemplano la coesistenza tra tutela degli habitat ed esigenze socio-economiche, purché gli usi del suolo siano rigorosamente sostenibili e a basso impatto. Un set cinematografico non è dunque vietato a priori.

Ciò che la disciplina vieta in modo tassativo è l'esecuzione di opere senza il previo vaglio della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.In.C.A.), strumento indispensabile per scongiurare qualsiasi perturbazione all'integrità del sito. La normativa impone la salvaguardia della cosiddetta "Caratterizzazione Biotica", proteggendo la vegetazione spontanea ed evitando che rumori molesti o modifiche morfologiche frammentino i corridoi ecologici utilizzati dagli animali.

Il discrimine tra una grande opportunità di visibilità internazionale e un abuso ambientale risiede nella reale reversibilità delle opere. Se la sistemazione del tracciato si limiterà a rendere praticabile il fondo senza intaccare la macchia mediterranea circostante e senza sconvolgere la fauna protetta, l'operazione potrà rientrare nei margini delle normative vigenti. Se invece le verifiche sollecitate associazioni ecologiste dovessero rilevare alterazioni permanenti o danni alla biodiversità, l'approdo della major americana lascerebbe dietro di sé strascichi pesanti ben prima che il ciak d'inizio venga battuto.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione