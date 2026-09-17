Emergenza plastica a Golfo Aranci: risveglio a sorpresa per lo stop alla raccolta

Montagne di sacchi e buste rimasti intatti lungo i marciapiedi e davanti ai portoni. È questa la cartolina con cui si è svegliata questa mattina Golfo Aranci, dove l’annunciato stop al servizio di raccolta della plastica ha colto di sorpresa gran parte della cittadinanza. Molti residenti, ancora ignari del provvedimento emanato nella giornata di ieri, 16 settembre, dall'amministrazione comunale, si sono ritrovati costretti a ritirare all’interno delle proprie abitazioni i rifiuti lasciati sul ciglio della strada la sera prima, in attesa di novità. A determinare il blocco è una situazione di stallo che travalica i confini comunali. Nell'avviso firmato dal sindaco Giuseppe Fasolino e dall'assessore all'Ambiente Mario Fasolino, viene infatti formalizzata l’interruzione a tempo indeterminato del ritiro del rifiuto plastico (codice CER 200139) a partire da giovedì 17 settembre. Alla base dello stop, come precisato nel documento ufficiale del Servizio di igiene urbana, c'è una contingenza legata all’emergenza nazionale Corepla e alla conseguente impossibilità, da parte degli impianti finali di conferimento, di ricevere momentaneamente i quantitativi raccolti dalla ditta appaltatrice.

Da qui l'invito categorico rivolto a tutte le utenze domestiche e non domestiche: non esporre le buste per la strada, in quanto non potranno in alcun modo essere prelevate dai mezzi di raccolta. La paralisi registrata a Golfo Aranci non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un quadro di sofferenza più ampio che sta investendo il nord-est dell'Isola. Già nei giorni scorsi criticità e rallentamenti simili avevano interessato centri limitrofi come Olbia e Budoni, dove la saturazione delle piattaforme e i blocchi logistici hanno messo a dura prova la tenuta dei calendari di raccolta differenziata. Il timore diffuso tra addetti ai lavori e amministratori locali è che il problema possa innescare un effetto domino a catena, portando a nuove restrizioni e sospensioni temporanee anche in altri municipi del comprensorio gallurese e costiero. Mentre i Comuni attendono comunicazioni ufficiali e lo sblocco dei flussi di conferimento verso gli impianti di destinazione, l'appello per i prossimi giorni resta quello di trattenere le buste della plastica in casa, riducendo per quanto possibile i volumi e monitorando i canali istituzionali per la ripresa del servizio.

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