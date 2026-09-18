Paul Cayard a Porto Cervo: una vita in mare, tra America’s Cup e la sua inseparabile Star





Mercoldì alle 19, davanti allo Yacht Club Costa Smeralda, una platea numerosa ha seguito il Meet and Greet con uno degli skipper che hanno lasciato un segno profondo nella vela internazionale. Un’occasione informale - nell’ambito della 23esima edizione della Rolex Swan Cup, una delle regate più straordinarie al mondo che quest’anno ha radunato la cifra record di 170 barche, a testimonianza che la sinergia tra YCCS e Rolex ha giovato alla promozione della Sardegna in tutto il pianeta - per ripercorrere una carriera straordinaria, fatta di America’s Cup, regate oceaniche, titoli mondiali e grandi sfide, ma anche per parlare della passione che ancora oggi lo spinge a tornare al timone della Star.





Quella campagna rappresentò uno dei momenti più incredibili della storia della Coppa e contribuì a consacrare Cayard ai vertici della vela mondiale. Ma l’America’s Cup fu soltanto uno dei capitoli di una carriera straordinariamente eclettica. Nel 1997-98 arrivò un’altra impresa destinata a entrare negli annali: Cayard, alla guida di EF Language, vinse la Whitbread Round the World Race, diventando il primo skipper americano a conquistare la prestigiosa regata intorno al mondo.





La sua storia sportiva comprende anche numerosi titoli iridati e diverse campagne olimpiche. Eppure, nonostante le grandi barche, le regate oceaniche e le sfide dell’America’s Cup, il rapporto con la Star non si è mai interrotto.





«La Star è una barca che non perdona», è in sintesi il concetto emerso dal suo racconto: richiede precisione, concentrazione, sintonia tra timoniere e prodiere e una profonda capacità di leggere il vento e il mare. Proprio per questo, nel corso degli anni, è stata anche una palestra per molti dei grandi protagonisti della vela mondiale e dell’America’s Cup.





Ieri sera, in Piazza Azzurra, il campione americano ha quindi raccontato una vela fatta di grandi vittorie ma anche di barche, luoghi e persone capaci di accompagnare una carriera per tutta la vita. E se l’America’s Cup e le regate oceaniche hanno contribuito a costruire la leggenda di Paul Cayard, la Star rimane ancora oggi il filo conduttore di una passione che, dopo oltre quarant’anni, non sembra avere perso nulla della sua forza.





Luigi Puddu





Nella foto Paul Cayard con il reggente del faro di Capo Ferro Cosimo Benefico

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C’è una barca che più di ogni altra racconta la storia velica di Paul Cayard. È la Star, classe olimpica per decenni e autentica scuola di tecnica e sensibilità, sulla quale il grande velista americano ha costruito una parte importante della propria carriera. Ed è proprio alla Star, e al legame speciale che lo unisce a questa imbarcazione, che Cayard ha dedicato gran parte dell’incontro con il pubblico andato in scena ieri sera in Piazza Azzurra, a Porto Cervo.Cayard, socio onorario dello YCCS, Testimonial di Rolex da oltre un lustro e ambassador di Nautor Swan, non ha certo bisogno di presentazioni per chi segue la vela. Nel suo palmarès ci sono alcune delle imprese più significative degli ultimi decenni. Nel 1992 fu protagonista della storica campagna de Il Moro di Venezia: al timone dell’imbarcazione italiana conquistò la Louis Vuitton Cup, guadagnandosi il diritto di sfidare America nella finale dell’America’s Cup.Anzi, a distanza di quasi quattro decenni dal primo titolo mondiale conquistato nella classe, Cayard è tornato nel 2025 a vincere il Campionato del Mondo Star, insieme al tedesco Frithjof Kleen. Un successo che ha dato ulteriore significato a una storia iniziata nel 1988 e che testimonia quanto questa classe continui a rappresentare per lui una sfida unica.Il legame con Porto Cervo aggiunge un altro elemento a questa storia. Cayard conosce infatti da lungo tempo le acque della Costa Smeralda e lo Yacht Club Costa Smeralda: la sua prima presenza in Sardegna risale al 1984, quando partecipò alla Sardinia Cup e, successivamente, ai Mondiali 12 Metre organizzati dal Club.