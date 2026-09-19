A Olbia arrestato un ventenne per il possesso ai fini di spaccio di "cocaina rosa"

Un cocktail micidiale, venduto a prezzi esorbitanti e destinato con ogni probabilità ai salotti della movida. La "cocaina rosa", la droga d'élite che preoccupa le forze dell'ordine, è arrivata in Gallura. A intercettarla sono stati i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia, che nella giornata del 17 settembre hanno arrestato in flagranza di reato un ventenne italiano.

L'operazione è scattata lungo la strada provinciale 125, durante un servizio di controllo del territorio. Il giovane viaggiava a bordo di un veicolo da lavoro quando è incappato nel posto di blocco delle Fiamme Gialle. A tradirlo, oltre al nervosismo e alle risposte contraddittorie fornite ai militari, è stato l'infallibile fiuto di Semia, il cane antidroga in dotazione alla pattuglia, che ha puntato con decisione il conducente.

I sospetti si sono trasformati in certezze quando le operazioni di perquisizione sono state estese all'abitazione del ragazzo. Nascosti nell'appartamento, i finanzieri hanno rinvenuto circa 50 grammi di stupefacente già suddivisi in dosi pronte allo smercio, accompagnati da un bilancino di precisione e da vario materiale per il confezionamento. Tra la sostanza sequestrata è emersa proprio la 2C-B, tristemente nota come "cocaina rosa" o "Tusi".

Di cocaina, in realtà, questa sostanza ha solo il nome: si tratta di una complessa e pericolosissima combinazione di chetamina, MDMA (ecstasy), anfetamine, benzodiazepine e oppioidi. Ribattezzata "la droga delle feste" per il suo forte effetto entactogeno che abbatte i freni inibitori favorendo il contatto interpersonale, la miscela è in grado di provocare danni neurologici permanenti, in particolare nei soggetti più giovani. Un mercato ristretto ed esclusivo, considerato che un singolo grammo di 2C-B può arrivare a costare fino a 500 euro.

Complessivamente, lo stupefacente recuperato avrebbe fruttato sulla piazza di spaccio oltre 5mila euro. Il ventenne, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

Il sequestro, inquadrato nel dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti coordinato dal Comando Provinciale di Sassari, conferma il livello di massima allerta delle Fiamme Gialle per arginare l'arrivo di sostanze ad altissimo potenziale distruttivo, a tutela della salute pubblica e dei più giovani.

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