Film a Cala Moresca, Fasolino risponde alle accuse: "Allarmismo infondato, ecco la verità"





Il sindaco ha poi voluto smentire le voci riguardanti una delibera comunale che molti hanno associato ai cantieri: tale documento, arrivato nei giorni successivi all'inizio dei lavori, "non c'entra nulla con i lavori a Cala Moresca". L'oggetto della delibera, infatti, riguarda unicamente la concessione di alcune aree, nello specifico in Piazza Cossiga e in Viale Marconi, necessarie per la logistica dell'organizzazione e per il posizionamento dell'attrezzatura della troupe.

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Attraverso un video registrato direttamente sul posto, il primo cittadino ha mostrato lo stato dei luoghi per rassicurare sul rispetto delle normative. Nel filmato, a circa 200 metri da Cala Moresca, Fasolino inquadra lo spiazzo preesistente solo livellato dalla ruspa senza alcun danno ambientale e la struttura al centro delle polemiche, spiegando che si tratta esclusivamente di "muri in polistirolo" posizionati al di sopra di un muro in pietra già esistente, peraltro all'interno di un terreno privato. Queste pareti posticce, ha garantito il sindaco, verranno completamente rimosse al termine delle scene. Fasolino ha confermato che l'area non presenta attualmente alcun divieto di accesso e che l'unica interdizione per il pubblicoDefinendo "faziose" alcune ricostruzioni della vicenda, Fasolino si è rivolto alle persone di buona fede che potrebbero essere state ingannate da chi ha voluto "mistificare" i fatti. Il sindaco ha infine ribadito l'attaccamento dell'amministrazione al territorio: "Cala Moresca rimarrà un paradiso come tutti noi abbiamo sempre conosciuto". A riprova di ciò, ha dato appuntamento a tutti nello stesso luogo tra un mese e mezzo "per la verità"