Olbia, completati i lavori in via Macerata: riqualificazione e nuova ciclabile per l'ansa sud

OLBIA. Questa mattina, lunedì 21 settembre, è stato aperto al traffico il nuovo tratto di via Macerata, nel quartiere di Poltu Cuadu a Olbia, a seguito dei lavori di riqualificazione condotti dal Comune. L'intervento si inserisce nel più ampio piano di rigenerazione dell’intera ansa sud del golfo, compresa tra l’area di Mogadiscio e il teatro Michelucci. I lavori, mirati a superare lo stato di degrado dell'area, hanno previsto la posa del nuovo asfalto e la realizzazione di piste ciclabili e spazi verdi. Il cantiere, la cui fase principale era terminata da tempo, è stato formalmente chiuso nelle ultime settimane con i collaudi finali e l'attivazione della rete di illuminazione pubblica. All'inaugurazione presente il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che ha inquadrato l'opera nel contesto della programmazione comunale.





«Inauguriamo una parte importante della città», ha esordito il primo cittadino, precisando che il progetto è stato realizzato grazie a un finanziamento di «circa due milioni di euro, oltre ai fondi dell'amministrazione comunale», ottenuto attraverso l'iniziativa denominata "Boschi". Un iter amministrativo avviato diverso tempo fa, quando la giunta si recò a Bologna «a siglare l'accordo con tutti gli altri sindaci vincitori del bando». Sul fronte della viabilità, il nuovo asse stradale ha l'obiettivo di ricucire la rete urbana in un quadrante finora privo di continuità. «Abbiamo fatto un lavoro che doveva essere realizzato da tanto tempo — ha spiegato Nizzi —. C'era una parte della città che non era collegata, soprattutto passando davanti al vecchio palazzo comunale».





Oltre all'adeguamento della carreggiata per i veicoli, l'intervento ha visto la creazione di un percorso per la mobilità dolce che fungerà da snodo per la viabilità orientale. «Sarà un pezzo intermedio che poi collegherà tutta la zona del porto turistico a est», ha aggiunto il sindaco, sottolineando come l'infrastruttura permetterà ai cittadini di «partire in bicicletta dal centro storico e arrivare all'anfiteatro Michelucci». Il progetto di via Macerata interessa inoltre una vasta superficie che si estende a partire dai dintorni della chiesa della Sacra Famiglia. Su questo aspetto, Nizzi ha delineato la visione urbanistica dell'amministrazione per le aree coinvolte: «Tutti pensano che si debbano fare soltanto i palazzi e le case. Noi per "edificazione" intendiamo nuova edificazione a verde: intendiamo nuove piante, nuovi alberi e tanto spazio di qualità ambientale». I lavori nella zona sud di Olbia proseguiranno già a breve termine: come annunciato dal primo cittadino, fra pochi giorni prenderanno il via i cantieri per realizzare la porzione successiva della pista ciclabile, un'area dove è prevista la creazione di un «grandissimo parco» a disposizione della cittadinanza.

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