I futuri custodi del mare si formano a Tavolara: l'impegno di Worldrise fa tappa a Porto San Paolo

Dopo aver fatto tappa quest'anno in altre tre Aree Marine Protette italiane, il Campus AMP di Worldrise fa rotta verso l’Area Marina Protetta (AMP) di Tavolara Punta Coda Cavallo. Il progetto, nato originariamente a Golfo Aranci, dal 21 al 26 settembre accoglierà otto giovani studenti e neolaureati provenienti da tutta Italia per una settimana di formazione intensiva sul campo.

Promosso dall'organizzazione non profit Worldrise, attiva da oltre un decennio nella conservazione marina, il Campus ha un obiettivo preciso: fornire gli strumenti pratici e teorici per formare la futura generazione di professionisti del mare. I partecipanti affronteranno la complessità che si cela dietro la gestione di un’area protetta studiando la governance, le normative, le tecniche di monitoraggio ambientale e costiero, ma anche l’educazione, la comunicazione e l'interazione con le comunità e le attività economiche del territorio.

L'area di Tavolara e Molara diventerà una vera e propria aula a cielo aperto per lezioni, monitoraggi, escursioni e incontri con gli esperti. L'iniziativa è supportata dal co-finanziamento dei fondi 8×1000 dell’Unione Buddhista Italiana e del Comune di Loiri Porto San Paolo, ente patrocinante insieme alla Regione Autonoma della Sardegna e all'AMP Tavolara.

La settimana di lavori prevede anche un momento di condivisione con il territorio. Venerdì 25 settembre, dalle 21 alle 23 presso la Casa delle Farfalle di Mare in via Pietro Nenni, i partecipanti animeranno un evento serale gratuito e aperto al pubblico, accompagnando i presenti in un viaggio alla scoperta delle particolarità e delle sfide di conservazione dell’AMP. La serata si concluderà con l'intervento dell'IMC (International Marine Centre), che approfondirà i temi del monitoraggio della biodiversità marina confrontando i metodi tradizionali con l'innovativa tecnica del DNA ambientale.

L'edizione di quest'anno porta con sé anche un profondo valore umano. Tra le 32 borse di studio complessive erogate da Worldrise, una è intitolata alla memoria di Cecilia Bellezza, studentessa del Campus di Ravenna dell'Università di Bologna scomparsa prematuramente, che aveva partecipato attivamente al progetto nel 2022. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Cecilia Bellezza, fondata dai genitori per mantenere vivi i suoi ideali e la sua passione per il mare, la borsa di studio è stata assegnata a uno studente dell'ateneo ravennate, permettendogli di vivere questa esperienza formativa in Sardegna.

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