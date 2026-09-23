L’Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo cerca personale: al via le candidature per la stagione 2027





L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro e dialogo per conoscere da vicino le strutture della Costa Smeralda gestite da Marriott International per conto di Smeralda Holding, società indirettamente controllata da Qatar Investment Authority.

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La stagione 2027 segnerà un’importante evoluzione dell’offerta delle strutture icona della Costa Smeralda, con nuovi progetti nel campo della ristorazione, dei servizi, delle esperienze dedicate agli ospiti, creando al tempo stesso interessanti opportunità di crescita e sviluppo professionale. Porte aperte ai giovani che vogliono intraprendere una carriera nel mondo dell’hôtellerie di lusso e ai professionisti con esperienza, che desiderano vivere in Sardegna e lavorare in un contesto internazionale. «Due giornate che ci permetteranno di presentare il mondo dell’eccellenza alberghiera. L’Hotel Cala di Volpe, il Cervo Hotel, la collezione di ristoranti e bar e il Pevero Golf Club, punti di riferimento dell’hôtellerie di lusso a livello mondiale, saranno felici e onorati di accogliervi e di raccontarvi la filosofia della nostra compagnia “People First”».Gli appuntamenti sono fissati per il 29 e 30 settembre, dalle 10.00 alle 15.00, presso l’iconico Hotel Cala di Volpe.L’iniziativa si inserisce in una strategia che pone le persone al centro, valorizzando competenze, formazione e crescita professionale e rafforzando al contempo il legame con il territorio.«Queste strutture confermano il proprio impegno nella valorizzazione del capitale umano anche a livello locale: nella stagione 2026, infatti, il 73% del personale assunto proviene dalla Sardegna. – spiegano dall’Hotel Cala di Volpe, Cervo Hotel e Pevero Golf Club -. Un risultato che riflette una strategia chiara: investire sul talento locale, sull’alta formazione e nel rafforzare il legame con il territorio. Una visione che si traduce concretamente in percorsi di crescita fondati sulla formazione continua, standard internazionali di sicurezza e qualità, programmi “on the job” e opportunità di cross training, oltre che incentivi allo studio, compresi corsi di lingua all’estero».Le selezioni per la stagione 2027 riguarderanno numerose figure professionali nelle principali aree operative:Nel settore Food & Beverage saranno ricercati Director of Bars, Bartender, Sommelier, Restaurant Director, Maître, Chef de Rang, Chef di Cucina, Chef de Partie per cucina Mediterranea e Nikkei, Pastry chef.Per l'area Ospitalità e Accoglienza si selezioneranno Concierge, Guest Service Agent, Front Desk Agent, Guest Relations Agent, Lobby Ambassador, Butler, Room Service Attendant, Valet Attendant e Bell Services Attendant.Le opportunità nella Room Division includeranno Housekeeping Manager, Housekeeping Porter, Room Attendant e Laundry Attendant.Le posizioni Back of House comprenderanno personale di Magazzino, Manutenzione ed Engineering, oltre a Gardener.Saranno inoltre ricercati professionisti per le aree Spiaggia e Piscina, tra cui Bagnini, Conduttori di imbarcazioni, Beach e Swimming Pool Attendant.Completano il piano di selezione le opportunità nelle Aree Corporate, con posizioni aperte nei dipartimenti Finance, Risorse Umane, Sales & Marketing e Revenue Management.