Cocaina, hashish e mdma: a Monti in arresto un 36enne per detenzione di droga ai fini di spaccio

Un vasto assortimento di stupefacenti pronto a rifornire il mercato locale. È quanto scoperto dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nella giornata di ieri, 22 settembre, durante un'operazione mirata che ha portato all'arresto in flagranza di un 36enne del posto, volto già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi. I militari hanno fermato l'uomo procedendo a una prima perquisizione personale, immediatamente estesa alla sua abitazione. Il bilancio del blitz è ingente: all'interno del domicilio sono stati rinvenuti e messi sotto sequestro oltre un chilogrammo di hashish suddiviso in panetti, circa 300 grammi di cocaina in pietra (indice di un elevato grado di purezza) e 20 grammi di MDMA. Insieme allo stupefacente, i Carabinieri hanno recuperato due bilancini di precisione, la cui presenza conferma l'attività di pesatura e confezionamento delle dosi destinate alla piazza di spaccio.

Il volume e la varietà delle droghe sequestrate rappresentano un duro colpo alla rete di distribuzione locale. L'intervento si inserisce nella costante attività di prevenzione e repressione condotta dal Reparto Territoriale di Olbia, evidenziando una strategia di presidio del territorio che non si limita ai grandi centri costieri, ma si estende in modo capillare anche ai comuni dell'entroterra. L'obiettivo dell'Arma è blindare le piccole realtà comunitarie, caratterizzate da un tessuto sociale storicamente sano e coeso, impedendo che fenomeni criminali legati al narcotraffico possano mettervi radici. Per il 36enne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

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