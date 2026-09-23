Olbia, storie di Regine e Regni: il passato giudicale sardo riprende vita negli scatti di Giuseppe

OLBIA. La Sardegna medievale, con le sue carismatiche figure femminili e le complesse dinamiche politiche, si trasforma in materia visiva contemporanea in un progetto che intreccia fotografia Fine Art, cinema e ricerca storica. Sabato 3 ottobre 2026, alle ore 18.00, lo Spazio HOLO di Olbia (via Seychelles 18) inaugurerà “Il Giudicato di Gallura: Storie di Regine e Regni”, un'ambiziosa mostra ideata, diretta e scattata dal fotografo Giuseppe Ortu, con la curatela di Roberta Vanali.

Promosso dall’Associazione Culturale ALI (Arte Libera Indipendente APS) e sostenuto dalla Regione Sardegna insieme ai Comuni di Olbia, Ozieri, Luogosanto, Posada, Tempio Pausania e all'Istituzione San Michele, il progetto è concepito come un format itinerante che sceglie il capoluogo gallurese per il suo debutto ufficiale.

Il cuore pulsante dell'iniziativa è costituito da 43 fotografie Fine Art di grandi dimensioni. Attraverso una ricerca visiva che dialoga intensamente con la pittura e il linguaggio cinematografico, Ortu reinterpreta le donne protagoniste dei Giudicati sardi. Volti e atmosfere ridanno corpo a figure storiche del calibro di Elena de Lacon, Odolina, Benedetta, Agnese di Cagliari, Adelasia di Torres e Giovanna Visconti.

Come sottolinea la curatrice Roberta Vanali, l'esposizione rappresenta "un viaggio ipnotico che sovverte i confini tra le arti". Un'opera in cui la storia dell'isola si specchia nella tradizione pittorica europea, offrendo uno sguardo potente e restituendo la centralità strategica della Sardegna nello scacchiere delle grandi potenze medievali. Un'operazione di salvaguardia identitaria che il Prof. Gianfranco Saba, curatore degli aspetti storici, definisce audace: il tentativo di "bloccare in singoli scatti uno dei periodi storici più esaltanti, quello dei Giudicati", trasformando la fotografia d'arte in pura memoria collettiva.

La mostra fotografica è il fulcro di un'esperienza narrativa più ampia. Durante la serata di sabato, arricchita dagli interventi di Vanali e Saba, verranno presentati al pubblico anche l'omonimo libro d’arte, curato da Contrast Design, e un suggestivo cortometraggio diretto da Mirko Decandia per la produzione di Rochelle Film.

Il fine settimana olbiese si trasformerà inoltre in un vero e proprio salto nel tempo, grazie alla presenza di diverse compagnie di rievocatori in costume: la Corporazione Arcieri Medievali Sanluri, Le Quattro Porte di Cagliari, i Falconieri di Eleonora e Lupus Logudori.

La giornata di domenica 4 ottobre, articolata tra mattina (10.00-13.00) e pomeriggio (15.00-19.00), sarà interamente dedicata alla scoperta e alla partecipazione attiva del pubblico. Gli spazi ospiteranno dimostrazioni di artigiani, incontri con esperti e proiezioni del cortometraggio. Dalle 17.00 torneranno protagoniste le attività rievocative delle compagnie storiche, per poi culminare in un finale di serata animato dallo spettacolo di fuoco del gruppo Artemyde e dal DJ set di Bomboclaudio.

Dietro questa complessa macchina organizzativa e artistica c'è la sensibilità di Giuseppe Ortu. Originario di Ozieri, con una formazione che spazia dal disegno tecnico agli studi presso lo IED di Cagliari, Ortu ha affinato il suo sguardo attraverso anni di fotogiornalismo per La Nuova Sardegna. Con "Il Giudicato di Gallura", la sua fotografia supera la mera documentazione o la semplice ricostruzione estetica: diventa un linguaggio capace di attraversare la superficie del visibile, trasformando la storia sarda in un affascinante spazio di incontro tra ciò che è stato e ciò che continuiamo a essere.

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