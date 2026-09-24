Olbia, illegittima l'ordinanza anti-cibo ai cani randagi: il Tar blocca la strategia di Nizzi

La strategia del pugno duro contro il randagismo a Olbia si infrange nelle aule della giustizia amministrativa. Il Tar ha infatti annullato la discussa ordinanza firmata all'inizio della scorsa estate dal sindaco Settimo Nizzi, cancellando di fatto il divieto imposto ai cittadini di dare da mangiare ai cani senza padrone, sia nel perimetro urbano che nella zona industriale. Il piano dell'amministrazione comunale era chiaro, seppur radicale: impedire a chiunque di nutrire gli animali in modo indipendente per fare in modo che questi venissero attirati unicamente dal cibo offerto dalle guardie eco-zoofile. Un espediente pensato per facilitare le operazioni di cattura, finalizzate alla sterilizzazione e all'inserimento obbligatorio del microchip.

Tuttavia, la decisione di utilizzare l'arma del digiuno per arrivare al censimento canino aveva immediatamente sollevato un'ondata di polemiche. La mobilitazione di cittadini e volontari è culminata nell'azione legale promossa da un'associazione ambientalista, che ha deciso di impugnare l'atto sindacale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. Ieri è arrivato il verdetto che dà piena ragione ai ricorrenti. Nelle motivazioni, i giudici smontano non tanto l'obiettivo finale del Comune, quanto lo strumento normativo utilizzato per perseguirlo. Il Tar ha evidenziato come il divieto sia stato varato "in assenza di requisiti di necessità e urgenza", elementi fondamentali per legittimare un'ordinanza di questo tipo (tecnicamente definita misura . In sintesi, a Olbia non era in corso alcuna emergenza o situazione imprevedibile legata ai randagi che non potesse essere gestita attraverso i normali canali dell'ordinaria amministrazione. L'uso dei poteri straordinari del sindaco è stato quindi ritenuto ingiustificato.

Con l'annullamento dell'ordinanza, la solidarietà torna a essere legale. I residenti e i volontari potranno ricominciare a distribuire le razioni di cibo ai randagi del territorio, ma con un occhio di riguardo al decoro pubblico e all'igiene urbana. Le regole di convivenza impongono infatti una precisa condizione: i pasti dovranno essere somministrati utilizzando appositi contenitori che, non appena gli animali si saranno allontanati, dovranno essere tempestivamente portati via.

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