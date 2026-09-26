Porto Cervo non chiude: ecco la mappa dei locali che resistono oltre l'estate





A dare un ultimo, grande appuntamento alla stagione sarà Zuma, che stasera, 26 settembre, celebrerà la chiusura con una serata speciale tra musica dal vivo e la consolle affidata a DJ Gemma, affermata artista e produttrice resident di uno dei locali più famosi nel mondo che ha aperto a maggio garantendo oltre 4 mesi di divertimento, buon cibo, qualità ed una platea internazionale di grande livello sotto la guida del General Manager Lorenzo Di Cretico. Un saluto in grande stile prima di dare appuntamento alla prossima stagione che, garantisce la restaurant manager Chiara Vittone, sarà come sempre ricca di appuntamenti e sorprese.





Molto attivi ancora i locali a 5 stelle diretti da Marco Gaggioli, a capo dell’Hotel Cervo. Il prestigioso Novikov, eccellenza a livello mondiale, chiuderà sabato 26 settembre, mentre continueranno a sformare golosità e piatti ricchissimi Paper Moon e il Pomodoro, punti di riferimento per gli appassionati della cucina sarda, nazionale ed internazionale. Anche la piazzetta, intitolata quest’anno al fondatore della Costa Smeralda, è vivacissima, e ancora affollata di viaggiatori da tutto il mondo, con le proposte del Portico e del Bar Sole: impossibile non gustare anche solo un caffè in uno dei luoghi più iconici del pianeta.





Il Network di Sardegna Resort, con al timone l’area manager Franco Mulas, brilla al Cala di Volpe con ben cinque proposte di cucina luxury: il Barbecue, davanti alla piscina, chiuderà oggi con la sua ultima giornata mentre l’African Queen continuerà anche ad ottobre a pranzo con menù invitanti e ricchi di inventiva in uno scenario da sogno sulla spiaggia accompagnati dal dolce scrosciare delle onde. Per la cena il Cala di Volpe offre un tris di opzioni, una meglio dell’altra: Le Grand, che riesce ad accontentare i palati più esigenti, il Beef Bar per gli amanti della carne e per chiudere un nome mondiale nel cuore della costa Smeralda, Matsuhisa, l’arte di Nobu al servizio di una clientela esclusiva che chiede il meglio della cucina mondiale.





Chi invece vuole concedersi ancora qualche cocktail d’autore può puntare su Zamira di Dino Scalmana, che resterà aperto fino alla prima settimana di ottobre. Un indirizzo ormai apprezzato per la sua proposta di miscelazione, ideale per accompagnare le serate di chi non ha ancora voglia di archiviare l’estate.





Sul fronte della ristorazione, tra gli appuntamenti da segnare in agenda c’è quello con il Clipper, che saluterà i suoi clienti domenica 4 ottobre. Le sorelle Volpi si preparano così a chiudere una nuova stagione dello storico ristorante, uno degli indirizzi che da anni fanno parte della geografia gastronomica di Porto Cervo e che attira buongustai da ogni dove.





Più lunga sarà invece la stagione di Hivaoa, che resterà aperto fino a tutto ottobre. La proposta culinaria ideata da Alessandro Usai punta sul giusto equilibrio tra qualità e convenienza, formula particolarmente interessante in questo periodo dell’anno, quando Porto Cervo rallenta ma non rinuncia alla buona tavola.





Stesso orizzonte temporale per L’Alternativa, dove a tenere banco sono le specialità della tradizione romana. Il ristorante, con parte del menù ispirato alla città eterna, starà aperto solo a pranzo anche nei mesi più freddi, un vero presidio per turisti amanti della calma e per sardi, residenti e lavoratori.





E proprio la Promenade du Port continua a rappresentare uno dei poli più vivaci anche quando il grande flusso estivo comincia a diminuire. Qui trova spazio anche Confusion, il ristorante stellato del pluridecorato chef Italo Bassi, sempre più apprezzato da una clientela gourmet alla ricerca di esperienze gastronomiche di alto livello. Una location che contribuisce a mantenere alta l’attenzione sulla passeggiata creata dalla famiglia Brugnoli, anche oltre i mesi di massima affluenza.





Tra i ristoranti degli hotel aperti anche in autunno non potrà mancare una sosta all’Hotel Balocco, perla della Costa Smeralda, fondato dal genio di Antonello Verona e progettato dagli architetti della famiglia Busiri Vici, un luogo incantato che domina dall’alto Porto Cervo e offre una cucina fatta di sostanza e sapori autentici, oltre a cortesia, un’accoglienza calorosa ed un ambiente raffinato, il tutto grazie alla mano esperta del patron Stefano Verona, figlio d’arte e regista di serate indimenticabili in una delle strutture più rappresentative della storia di Porto Cervo.





Insomma, la Costa Smeralda di fine settembre è diversa da quella di luglio e agosto, ma non per questo meno interessante. Porto Cervo cambia pelle: diminuiscono i grandi flussi, le serate diventano più tranquille e la stagione lascia spazio a un pubblico più selezionato e affezionato. Ma tra cocktail, musica, hamburger, pizza, cucina napoletana, romana e alta gastronomia, c’è ancora più di un motivo per uscire di casa e vivere il borgo fondato negli anni 60 da una mente giovane ma illuminata, il Principe Karim Aga Khan, tanto da rendere la Sardegna famosa in tutto il pianeta grazie a questo angolo di paradiso edificato con gusto e sensibilità per l’ambiente incastonato in una Gallura da sogno.





Luigi Puddu

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L’alta stagione è ormai alle spalle, manon ha ancora intenzione di spegnere le luci. Con l’arrivo della fine di settembre, la Costa Smeralda cambia ritmo, si fa più raccolta e meno frenetica, ma continua a offrire indirizzi capaci di attirare residenti, habitué e gli ultimi visitatori della stagione. Sono diversi i locali che hanno scelto di prolungare l’apertura anche nelle settimane tradizionalmente considerate di bassa stagione, mantenendo viva la passeggiata e la proposta gastronomica e musicale del borgo.Per gli amanti di hamburger, panini e atmosfera informale, continuano invece a essere operativifino a stasera, e ilpunto strategico dei regatanti di tutto il mondo, dove la cucina si accompagna a una selezione musicale di sottofondo e ad eventi live in un’atmosfera festosa, perfetta per vivere Porto Cervo senza la frenesia dei mesi di punta.Resiste fino a metà ottobre ancheuna vera istituzione della Costa Smeralda da quarant’anni con la Famiglia De Vito oggi guidata da Peppe e Angela. La sua cucina napoletana, insieme alle pizze e ai sapori di mare e di terra per qualunque palato, continua a essere una certezza per una clientela affezionata che anche fuori stagione non rinuncia ai sapori partenopei. E se spesso vedete nella ariosa e accogliente terrazza di Dante il Ct della nazionale di calcio Roberto Mancini, non avete preso un abbaglio, il Mister Azzurro è un assiduo frequentatore di un pezzo di storia della Costa Smeralda.Ma tra i nomi storici che continuano a presidiare Porto Cervo c’è anchesplendida location affacciata sulla Promenade du Port, che conserva il suo ruolo di riferimento all’interno di una delle zone più eleganti e frequentate del borgo.Perché qui l’estate può anche essere finita, ma Porto Cervo — almeno per un altro mese — continua a tenere accese le sue insegne.