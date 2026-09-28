Il 2 di ottobre a Olbia concerto al Musmat con il duo Mattu-Oliviero





La serata, a ingresso gratuito, porta in scena un programma che spazia dalla limpidezza classica della Sonata in Si bemolle maggiore di Karl Stamitz alle atmosfere sognanti del Notturno opera 9 numero 2 di Frédéric Chopin, proposto nella suggestiva trascrizione di Sarasate. Gli ascoltatori saranno poi guidati attraverso i romantici Märchenbilder op. 113 di Robert Schumann, per concludere il percorso con la vivace e intensa Sonata in Do maggiore di Nino Rota.





Il festival è ideato e organizzato dall'associazione culturale Contrapunctum ETS con la direzione artistica del maestro Laura Cocco. Le diverse edizioni stagionali coinvolgono Sassari, Olbia, Alghero e altre realtà del nord Sardegna con l'obiettivo di diffondere la cultura musicale e valorizzare i luoghi e le istituzioni del territorio. Il concerto è realizzato con il patrocinio del Comune di Olbia e con il contributo della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari, nell'ambito del network Salude & Trigu. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 393 4632959.

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Dimitri Mattu e Angela Oliviero. Una viola e un pianoforte. Due anime e due strumenti si fondono per portare a Olbia un appuntamento d’eccezione con la grande musica da camera. Giovedì 2 ottobre alle 20 nella sede del Musmat, il Festival internazionale Contrasti propone un viaggio musicale affascinante attraverso i secoli, costruito attorno ad alcune tra le pagine più significative del repertorio per viola e pianoforte.Il sodalizio Mattu–Oliviero è nato nel 2007 unendo due musicisti dalla consolidata esperienza concertistica e didattica, entrambi docenti al Conservatorio di Cagliari. Dimitri si è formato alla prestigiosa scuola violistica di Piero Farulli, per una carriera come prima viola in diverse orchestre e un profondo legame con la musica da camera, mentre Angela si è formata a Napoli con Aldo Tramma e perfezionatasi con Aldo Ciccolini. Insieme hanno calcato palcoscenici in tutta Italia e all'estero, esibendosi in recital e masterclass in Ungheria, Scozia, Inghilterra, Romania e Cina, oltre ad aver inciso un apprezzato CD dedicato al Romanticismo tedesco e presentato da RAI Radio 3 nel programma Primo Movimento.