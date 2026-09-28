Olbia celebra Tony De Rosas all'Archivio Mario Cervo con Narami Estate

L'incanto delle grandi melodie si fonde con le memorie più intime della città. Martedì 29 settembre 2026, alle ore 19.30, il suggestivo giardino dell'Archivio Mario Cervo di Olbia si trasformerà nel palcoscenico di una serata eccezionale. Torna "Narami", il fortunato format che intreccia magistralmente la musica alle storie di vita.

A condurre questo affascinante viaggio sarà Rita Nurra, storica e inconfondibile voce di Radio Olbia Web. Attraverso un dialogo profondo e coinvolgente, le canzoni predilette diventeranno la chiave d'accesso per svelare i segreti, le passioni e gli aneddoti più inediti che si celano dietro i personaggi iconici della Sardegna.

L'ospite d'onore di questo imperdibile appuntamento è un'autentica leggenda locale: Tony De Rosas. Classe 1939, olbiese doc, De Rosas ha attraversato e segnato un'epoca d'oro della scena musicale. Il racconto ripercorrerà i suoi brillanti esordi al fianco di Enrico Marongiu e al clarinetto di Toni Marino, per poi rivivere l'entusiasmo dei gruppi cult degli anni '60 e '70, come i Pelati, i Colours e i Colors. Un percorso che culminerà nel 1965, anno di inizio di una formidabile carriera solista, nata tra i tavoli del suo mitico Tony’s Bar a Olbia e consacrata nei locali di Porto Cervo, portando in scena un piano bar dalle atmosfere morbide ma sempre profondamente radicato nell'anima sarda.

Il cuore pulsante della serata sarà inevitabilmente la musica. Tra i racconti spiccheranno i brani più amati dell'artista, a partire dal celebre "S'indataraiu", un vero e proprio inno d'amore per Olbia. «La scrissi di getto, di notte al Tony's Bar. È la canzone che mi rappresenta di più», ha confessato l'autore. Ad arricchire questa straordinaria scaletta di ricordi ci saranno brani indimenticabili come "Malaika" (1968), "Badde lontana" dei Bertas, un'intensa interpretazione dell'Ave Maria e il suggestivo motivo corso "Un colpu a bi".

Si preannuncia un appuntamento immancabile per chiunque desideri scoprire le storie e i volti che hanno fatto la grande musica olbiese. L'evento si terrà in Via Grazia Deledda 26; l'ingresso è libero, con prenotazione richiesta.

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