Sport, wellness e qualità della vita, scopri il programma della Longevity Weeks Costa Smeralda 2026





Chi desidera sperimentare pratiche diverse potrà partecipare alle sessioni di discipline olistiche ospitate dall’8 all’11 ottobre al Longevity Pavilion, nel parcheggio Il Gabbiano all’ingresso di Porto Cervo. Il calendario comprende Azul Dance l’8 ottobre; Hatha Yoga, Ecstatic Dance, Costellazioni Familiari e Mindfulness il 9, 10 e 11 ottobre; Sound Bath e Arte Terapia con Pittura Intuitiva il 10 e 11 ottobre. Le sessioni sono su prenotazione con un prezzo ridotto offerto dal Consorzio Costa Smeralda e dal main sponsor Smeralda Holding. Giovedì 8 ottobre, dalle 16:30 alle 18:00, un incontro di presentazione permetterà al pubblico di conoscere i facilitatori, parlare con loro e avvicinarsi anche alle pratiche meno familiari.





Sempre dall’8 all’11 ottobre, la Waterfront Beach Arena allestita al Porto Vecchio ospiterà i tornei nazionali di beach volley femminile, beach tennis, beach soccer e beach rugby. Le squadre si sfideranno sulla sabbia e il pubblico potrà assistere liberamente alle competizioni.





Il fine settimana conclusivo sarà dedicato anche alle gare tra terra e mare. Sabato 10 ottobre si correrà la Porto Cervo Trail Run: alla gara agonistica di 10 chilometri riservata ai tesserati si affiancheranno prove meno impegnative, accessibili a tutti. Domenica 11 ottobre si terrà la Porto Cervo Swim, gara di nuoto in acque libere riservata ai tesserati, con partenza dalla Spiaggia del Giglio e due distanze, 1.800 e 800 metri. Il 10 e l’11 ottobre si svolgerà inoltre la Terra Mare Cup, che combina la corsa sui sentieri naturali dell’area del Pevero con il nuoto nella baia di Porto Cervo. Si ricorda che gli atleti sprovvisti di tessera verranno tesserati gratuitamente al momento ma è necessario che siano già in possesso del certificato medico sportivo agonistico.





Lo sport è una delle componenti di un programma più ampio dedicato alla qualità della vita. Dopo la giornata dei Medical Talks del 26 settembre, dedicata alla medicina della longevità e alla prevenzione sotto la direzione scientifica del professor Antonio Desogus, il calendario proseguirà il 3 e 4 ottobre con il Longevity Fest Costa Smeralda e il Longevity Award Costa Smeralda assegnato al grande fotografo americano Steve McCurry.





Per iscriversi alle Walking Experience & Mindfulness, alle gare sportive e alle attività Technogym, è possibile consultare longevityweekscostasmeralda.it oppure scrivere a sport@longevityweekscostasmeralda.com. Per le discipline olistiche, le prenotazioni si effettuano attraverso il sito o scrivendo a holistic@longevityweekscostasmeralda.it.

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Gare per gli sportivi più allenati, attività per chi vuole semplicemente muoversi e competizioni da vivere anche come spettatori. È lo sport il protagonista della nuova settimana delle Longevity Weeks Costa Smeralda 2026, la manifestazione promossa dal Consorzio Costa Smeralda in partnership con Smeralda Holding. Il programma, iniziato il 25 settembre con i tornei di padel e tennis, proseguirà fino all’11 ottobre. Per adulti, bambini e famiglie tornano le Walking Experience & Mindfulness. Dopo gli appuntamenti del 25, 26 e 27 settembre, sono in calendario nuove camminate il 2, 3 e 4 ottobre e dall’8 all’11 ottobre. Il percorso unisce il movimento all’aria aperta a semplici pratiche di respirazione, consapevolezza e ascolto del corpo, per concludersi con un momento di meditazione guidata. Le esperienze si svolgono a Porto Paglia e solo il 10 pomeriggio anche al Pevero in occasione del Trail Run.Dal 6 all’11 ottobre, al Porto Vecchio, sarà attiva un’area Welness in cui si potrà inoltre prenotare il Technogym Checkup, che analizza parametri fisici e cognitivi e determina la Wellness Age™. Le attività dell’area Welness e Checkup sono gratuite, previa prenotazione.Il format Longevity Weeks Costa Smeralda, sviluppato in sinergia con Smeralda Holding, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del territorio attraverso contenuti capaci di attrarre nuovi flussi turistici anche oltre la stagione estiva, rafforzando il posizionamento della destinazione come luogo ideale per chi ricerca benessere, natura, sport e qualità della vita tutto l’anno.Tutti gli appuntamenti di Longevity Weeks Costa Smeralda 2026 saranno aperti al pubblico, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza di benessere completa e integrata. Le attività sportive e le competizioni previste dal programma richiedono l’iscrizione: alcune prevedono una piccola quota di partecipazione, mentre altre sono gratuite. Il pubblico potrà inoltre assistere gratuitamente ai tornei in programma presso la Beach Arena. Gli incontri congressuali, i talk e gli appuntamenti divulgativi saranno a ingresso libero a eccezione della serata di premiazione di Steve McCurry per la quale sarà obbligatoria la prenotazione gratuita. Per informazioni, programma e prenotazioni:https://longevityweekscostasmeralda.it/ o info@longevityweekscostasmeralda.it