Olbia, minacce e incitazione alla violenza sui social contro il sindaco Nizzi: denunciato l'autore





Secondo quanto riportato dal Carzedda, le parole utilizzate nel commento travalicano i confini della legittima critica politica, assumendo contorni minatori che hanno imposto la massima attenzione e l'intervento delle autorità. L'esposto è stato depositato tramite il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia e indirizzato alla Procura della Repubblica competente, la quale dovrà ora valutare i profili di rilevanza penale e accertare le responsabilità.





La gravità della vicenda è testimoniata dal contenuto del messaggio, documentato nello screen shoot facebook. Nel testo, l'autore si scaglia apertamente contro il primo cittadino scrivendo: "Il nome lo abbiamo tutti, e risponde a SETTIMO NIZZI". Il commento prosegue definendo il sindaco un criminale, facendo riferimento a "pezzi di criminali come appunto il caro sindaco di Olbia", e arriva a una preoccupante esortazione all'uso delle armi: "Temo che dovremo ARMARCI. SI, ARMARCI".





L'inquietante escalation verbale contenuta nel post cerca di giustificare tali azioni come necessaria reazione contro un mondo politico accusato di avere "DENARO, POTERE E SICARI", esortando a utilizzare le "STESSE MALEDETTE TECNICHE : PAURA, VIOLENZA, LEGGI VIOLATE NEL SILENZIO". Il messaggio si chiude infine con un'esplicita minaccia rivolta a più soggetti: "Adesso basta. Dobbiamo FARGLIELA PAGARE. A TUTTI".





Spetterà ora agli inquirenti fare piena luce sull'accaduto e perseguire l'autore di queste pesanti dichiarazioni.

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Un grave episodio di intimidazione via social network ha interessato Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, portando all'immediata reazione per vie legali. L'avvocato Pietro Carzedda, legale di fiducia del primo cittadino, ha comunicato la formale presentazione di una denuncia-querela contro l'autore di un post pubblicato su Facebook lo scorso 19 settembre 2026.