A Olbia atterrati i jet della famiglia Berlusconi per l'ultimo pranzo a Villa Certosa

. I jet privati della famiglia Berlusconi hanno toccato la pista dell'aviazione generale dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda di buon'ora, in un martedì che porta con sé un forte carico simbolico ed emotivo. Sulla pista dello scalo sardo sono stati avvistati, tra gli altri, il fratello Paolo Berlusconi, l'ex senatore Marcello Dell'Utri, l'ad del Monza Adriano Galliani e Marta Fascina, ultima compagna dell'ex premier.

La data non è casuale: oggi, 29 settembre, Silvio Berlusconi avrebbe compiuto novant'anni. Un traguardo sfiorato dal fondatore di Forza Italia, scomparso nel giugno 2023, che la famiglia e gli amici più intimi hanno deciso di onorare riunendosi nel luogo forse più iconico della sua epopea politica e personale: Villa Certosa, a Porto Rotondo.

I due aerei decollati da Milano hanno portato nell'isola i figli con i rispettivi coniugi, Marta Fascina e gli storici fedelissimi. Una "riunione di famiglia" a cui non poteva mancare Fedele Confalonieri, per affiancare Galliani e Dell'Utri, quest'ultimo presente nonostante le recenti preoccupazioni per la salute. Il programma della giornata nella lussuosa dimora affacciata sul Golfo di Marinella prevede una messa in ricordo dell'ex presidente del Consiglio, seguita da un pranzo che ha il sapore del congedo. Si tratta infatti dell'ultimo grande ritrovo di famiglia a Villa Certosa prima che la sua cessione allo sceicco Al Thani diventi definitiva. Un ultimo brindisi tra quei viali e quei salotti che hanno fatto la storia della diplomazia internazionale e del costume italiano, avendo accolto nel corso degli anni leader del calibro di George W. Bush, Tony Blair e Vladimir Putin.

Mentre in Sardegna va in scena il ricordo più intimo e privato, le celebrazioni per i novant'anni di Berlusconi si estendono parallelamente alle istituzioni e ai territori. A Bruxelles, il segretario di Forza Italia Antonio Tajani lo ricorda oggi con un evento dedicato al Parlamento europeo. Sempre nella capitale belga, Letizia Moratti presenterà il suo nuovo libro in un incontro che vedrà la partecipazione del vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto e dell'ex premier Enrico Letta.

A Napoli, invece, l'omaggio assume contorni più pop, in linea con lo spirito televisivo del festeggiato: gli esponenti azzurri Fulvio Martusciello e Maurizio Gasparri hanno preparato per l'occasione una torta tricolore. A decorarla, una delle immagini più celebri della storia del piccolo schermo: la foto dell'ex premier intento a spolverare teatralmente la sedia di Marco Travaglio durante la storica puntata di "Annozero" condotta da Michele Santoro.

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