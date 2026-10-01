Countdown per l'avvio di Benvenuto Vermentino a Olbia dal 5 al 10 di ottobre

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Sei giorni dedicati alle eccellenze vitivinicole dell'Isola, tra masterclass, convegni, artigianato artistico e la finale del Premio Nazionale Enoletterario. Mercoledì 7 ottobre è in programma la conferenza stampa di presentazione di un'intensa settimana. Dal 5 al 10 ottobre 2026 la città di Olbia si trasforma nel centro propulsore dell'enologia e della cultura ospitando la 12ª edizione di “Benvenuto Vermentino”. La manifestazione, ideata e realizzata dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna e dall'Azienda Speciale Promocamera, nasce con l'obiettivo primario di promuovere il Vermentino e i suoi territori d'origine, favorendone la commercializzazione e incentivando il turismo esperienziale.Un ricchissimo programma declinerà il nobile vitigno attraverso un dialogo costante tra territorio, innovazione tecnologica, enogastronomia ed espressione artistica. Per l'intera settimana, la città prenderà vita con l'iniziativa "Vermentino a Tavola", in cui hotel, ristoranti e bar locali proporranno menù coordinati e aperitivi a tema. Contestualmente, gli appassionati potranno partecipare alle "Esperienze in Cantina", guidate direttamente dai produttori. Il Museo Archeologico di Olbia accoglierà la Mostra di Artigianato Artistico (dall'8 all'11 ottobre) e le Degustazioni Tecniche Guidate curate dai sommelier dell'AIS (7 e 8 ottobre).L'evento offrirà rilevanti momenti di approfondimento tecnico-scientifico. Mercoledì 8 ottobre, al Museo Archeologico, si terrà il convegno "Il Sughero sardo eccellenza mondiale" per fare il punto sulla salute della filiera. Nel pomeriggio, l'incontro "Il Vermentino tra passato e futuro", nella suggestiva cornice del Pozzo Sacro di Sa Testa, affronterà i temi della gestione intelligente e sostenibile delle risorse idriche nei vigneti.Le giornate conclusive vedranno giovedì 9 ottobre lo spettacolo "Benvenuto Vermentino... Show" e la dinamica "Vermentino Shopping Night". Sabato 10 ottobre, il centro storico ospiterà il grande percorso enogastronomico con le migliori etichette di Sardegna, Liguria e Toscana, in concomitanza con la finale della 10ª edizione del Premio Nazionale Enoletterario "Vermentino".L'iniziativa, organizzata dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna e Promocamera con il Comune di Olbia e il Consorzio di Tutela Vermentino di Gallura DOCG, si avvale del supporto del network camerale Salude & Trigu, è patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna e realizzata in collaborazione con Confartigianato Gallura, Confcommercio Nord Sardegna, Cna Gallura, Confcooperative nord Sardegna, Confagricoltura nord Sardegna, Coldiretti e CIA, Confindustria centro nord-Sardegna, Ais Gallura e Associazione Città del vino.Mercoledì 7 ottobre alle 11, il Museo Archeologico di Olbia, ospiterà la conferenza stampa di presentazione della 12ª edizione di "Benvenuto Vermentino". Durante l'incontro verrà illustrato più approfonditamente un programma ricco di degustazioni, convegni e appuntamenti culturali.Al termine della presentazione seguirà un aperitivo a base delle eccellenze enogastronomiche locali e dei Vermentini della Gallura DOCG.