Il cerchio si stringe sui furti notturni a Olbia: due denunce per l'ultimo assalto ai negozi

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Il rumore dei vetri infranti nel cuore della notte, poi il tentativo precipitoso di introdursi all'interno del locale per svuotare la cassa. Non è andato a buon fine, però, il piano di due uomini, deferiti in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia con l'accusa di tentato furto ai danni di un esercizio pubblico della città gallurese.

L'episodio, risalente ai giorni scorsi, riaccende i riflettori sul fenomeno delle cosiddette "spaccate", una tipologia di reato predatorio che crea sempre maggiore apprensione nel tessuto commerciale cittadino. I due indagati, stando a quanto ricostruito, avrebbero pesantemente danneggiato la vetrata d'ingresso del locale, sperando di garantirsi un accesso rapido e una fuga altrettanto veloce. L'azione non è tuttavia passata inosservata.

L'immediata attivazione dei militari dell'Arma ha consentito di avviare tempestivamente le indagini sul posto. Grazie a un minuzioso lavoro di raccolta delle testimonianze dirette, incrociate successivamente con una serie di fondamentali riscontri tecnici, gli investigatori sono riusciti a raccogliere elementi decisivi e a stringere il cerchio attorno ai due presunti responsabili in tempi brevi.

Il lavoro degli inquirenti, tuttavia, non si esaurisce con questa doppia denuncia. L'attenzione investigativa resta altissima: le indagini proseguono ora a ritmo serrato per fare luce su una possibile rete di collegamenti tra questo specifico episodio e la preoccupante sequenza di furti, o tentati furti con effrazione, che ha colpito Olbia negli ultimi giorni. L'obiettivo degli investigatori è accertare se dietro questa scia di colpi notturni ci sia sempre la firma dei medesimi soggetti, oppure se le azioni siano riconducibili a un unico e più ampio contesto criminale specializzato in assalti alle attività commerciali.

L'operazione si inserisce nella più vasta e capillare attività di controllo del territorio condotta quotidianamente dai Carabinieri del Reparto Territoriale olbiese. Un presidio costante, mirato proprio a contrastare i fenomeni di microcriminalità che destano maggiore allarme sociale tra i cittadini e gli esercenti, duramente provati dai danni materiali provocati da queste irruzioni.