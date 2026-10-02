La rivoluzione del Sardinia Boat Show sbarca nel cuore di Olbia e lascia Porto Rotondo

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Addio Porto Rotondo, la nautica sarda cala l'ancora nel centro cittadino di Olbia. Dal 29 maggio al 6 giugno 2027, l'Olbia Waterfront – Porto Vecchio ospiterà la prima edizione del Sardinia Boat Show, naturale e ambiziosa evoluzione della Fiera Nautica di Sardegna. Una scelta strategica, presentata oggi al Salone Nautico di Genova, che punta a trasformare l'evento nell'hub internazionale della cantieristica e del refit del Mediterraneo.Il trasferimento non è un semplice cambio di location, ma una precisa mossa logistica e commerciale. Gli spazi più ampi a terra e a mare permetteranno di accogliere imbarcazioni di stazza superiore, compresi i superyacht, aprendo le porte a operatori e buyer globali. Il tempismo scelto per la fiera è cruciale: tra fine maggio e inizio giugno, l'aeroporto di Olbia esprime il massimo della sua connettività internazionale, potendo contare, per il 2027, su ben due collegamenti diretti e pienamente operativi con New York.Il Sardinia Boat Show si propone come vetrina non solo per la Gallura, ma per un vero e proprio "Sistema Sardegna". Il progetto, guidato dal Cipnes Gallura insieme alla Regione Sardegna e al Comune di Olbia, schiera una cabina di regia che include l'Autorità di Sistema Portuale e i Consorzi industriali di Sassari e dell'Ogliastra.L'obiettivo è duplice: spingere l'export del Made in Sardinia (componente sempre più vitale dell'eccellenza navale italiana) e attrarre investimenti diretti dall'estero. L'attenzione sarà focalizzata sull'intera filiera: dalla manifattura vera e propria alle attività di riparazione e manutenzione, senza trascurare la formazione specializzata, garantita dalla presenza di UniOlbia e dell'Università di Cagliari con i loro corsi in Ingegneria Navale e Tecnologie Industriali."Vogliamo costruire una grande vetrina internazionale, capace di rappresentare l'intera Isola e tutte le componenti della sua filiera produttiva", sottolinea Livio Fideli, presidente del Cipnes Gallura. "La Fiera deve essere uno strumento concreto di sviluppo industriale".Una visione sostenuta fortemente dalla Regione. Il vicepresidente Giuseppe Meloni ribadisce come la nautica sia "uno dei settori con maggiori possibilità di crescita", fondamentale per aumentare il peso dell'economia regionale, l'export e l'occupazione qualificata.L'entusiasmo per il nuovo assetto si respira anche a livello cittadino e portuale. Per il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, il nuovo waterfront è "uno spazio centrale, moderno e pienamente coerente con l'evoluzione della città". Dopo gli anni di successo a Porto Rotondo, Olbia si prepara a consacrarsi come polo nautico globale, unendo – come ricorda il presidente dell'Autorità Portuale Domenico Bagalà – l'industria cantieristica, l'innovazione e i servizi in una totale e inedita integrazione tra porto e territorio urbano.Il messaggio lanciato dal Salone di Genova è chiaro: la Sardegna non si accontenta più di essere una delle mete più ambite dove navigare, ma punta a consolidarsi come centro industriale globale dove i grandi yacht si progettano, si costruiscono e si riparano.