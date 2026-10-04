L'officina extraterrestre nasce in Sardegna: come l'Isola costruirà i futuri avamposti marziani

È questo il messaggio centrale emerso dalla giornata conclusiva della quarta edizione del Festival dell’Aerospazio, svoltasi al Museo archeologico di Olbia. L'evento è stato organizzato da ASTEC (AeroSpace Technology Education Center) in partnership con la Regione Sardegna, il Comune di Olbia, il Cipnes Gallura e UniOlbia.

Pischedda ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nelle tecnologie abilitanti e ha ricordato come la Luna fungerà da banco di prova fondamentale per raggiungere la meta marziana.

Le potenzialità del territorio sardo sono state confermate dagli attori industriali e istituzionali presenti. Andrea Preve, dirigente di AVIO, ha spiegato che l'isola può ambire a fare da capofila nella filiera di supporto alle missioni marziane, potendo già contare su diverse imprese insediate sul territorio. Secondo Giuseppe Sofia, dirigente MIMIT, la Sardegna costituisce un laboratorio naturale per lo sviluppo tecnologico, forte di eccellenze già attive come il DASS (Distretto AeroSpaziale della Sardegna), l'Inaf, il Cnr, Avio e la Casa del Made in Italy.

Sul fronte della ricerca applicata, uno dei programmi più ambiziosi discussi a Olbia è la "Small Mission to Mars", promossa nell'ecosistema del DASS. Un contributo essenziale alle tecnologie legate all'esplorazione planetaria arriva da MR8, partner industriale del distretto. Rocco Gigliotti, Chief Operating Officer dell'azienda, ha illustrato il loro lavoro all'interno del progetto "Space Manufacturing In-Situ": la realizzazione di un prototipo in grado di produrre elementi strutturali sfruttando simulanti del terreno marziano e lunare. Questa tecnologia, basata sull'utilizzo delle risorse in loco (ISRU), permetterebbe la costruzione di habitat e piattaforme extraterrestri senza la necessità di trasportare i materiali dalla Terra.

La kermesse ha dedicato ampio spazio anche alla formazione e al legame tra industria e istituzioni accademiche. Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera, ha lodato la crescita della manifestazione e ha proposto di portare in Parlamento un progetto universitario condiviso con il Distretto aerospaziale. Deidda ha inoltre evidenziato la necessità di migliorare i trasporti e di sfruttare gli strumenti europei legati all'insularità per favorire gli investimenti privati attraverso la fiscalità.

La giornata si è articolata in diversi panel di approfondimento. Il primo, "Aerospazio in Sardegna: progetti, investimenti e sviluppo", moderato da Marilisa Pischedda, ha visto confrontarsi esponenti del MIMIT, dell'Università di Sassari, dell'INFN e di eVertiSKY. Il panel finale, "Rotte verso il futuro: formazione e professioni dell'Aerospazio", moderato da Flavia Giacobbe, ha invece analizzato le nuove figure professionali richieste dal comparto spaziale, con gli interventi di esperti di ENAC, LUISS Business School e Università di Cagliari. Il Festival ha chiuso i battenti ribadendo che l'aerospazio rappresenta oggi una leva concreta per lo sviluppo industriale, l'innovazione e l'occupazione qualificata in Sardegna.

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