Scoperta maxi-piantagione di cannabis a Loiri Porto San Paolo: quattro arresti

Un'operazione scaturita dal capillare controllo delle campagne galluresi ha portato i Carabinieri a smantellare un'imponente coltivazione di cannabis nelle campagne di Loiri Porto San Paolo. Nelle scorse ore, quattro persone sono finite in carcere con l'accusa di aver organizzato e gestito l'illecita catena produttiva, mascherata agli occhi delle autorità tramite un fittizio contratto di subaffitto.

Il maxi-sequestro, risalente al 26 agosto 2025, è il frutto della costante presenza sul territorio della Stazione locale dei Carabinieri, spintasi oltre le località costiere e i centri abitati. Supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, i militari si sono addentrati in una zona impervia e di difficile accesso, trovandosi di fronte a un'azienda agricola abusiva curata nei minimi dettagli: 2.289 piante di cannabis allineate con cura lungo 69 filari.

L'organizzazione non aveva lasciato nulla al caso. L'area era protetta da una recinzione elettrificata e dotata di un sofisticato impianto di irrigazione a goccia, completo di cisterne per l'accumulo dell'acqua e allacciamenti elettrici. Al momento dell'irruzione, il sistema irriguo era in piena attività, a testimonianza di una gestione quotidiana e metodica del sito.

Dal ritrovamento delle piante è scattata un'articolata attività d'indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia e coordinata dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Incrociando pedinamenti, intercettazioni e accertamenti tecnici, gli inquirenti hanno delineato i ruoli dei quattro indagati: i compiti erano rigorosamente divisi, dall'approvvigionamento delle piantine, alla gestione del terreno e delle utenze, fino alla cura diretta del raccolto. Per sviare eventuali controlli, il gruppo aveva persino architettato una copertura apparentemente legale per dissimulare le effettive responsabilità.

I numeri dell'operazione, confermati dagli accertamenti tossicologici del RIS di Cagliari, restituiscono le reali dimensioni del business. Dalla piantagione si sarebbero potuti ricavare oltre 133 chilogrammi di sostanza vegetale pulita, contenente circa 6,82 chili di puro principio attivo (THC). Una volta immessa sul mercato al dettaglio, la droga avrebbe generato profitti stimati intorno a 1,2 milioni di euro.

A conclusione delle indagini, su richiesta della Procura, il GIP del Tribunale di Tempio Pausania ha disposto la custodia cautelare in carcere per i quattro soggetti, accusati di coltivazione illecita di stupefacenti in concorso con l'aggravante dell'ingente quantità. L'esecuzione delle misure ha coinvolto i militari di Olbia, i Cacciatori di Sardegna e le Stazioni di Nuoro, Bitti e Loiri Porto San Paolo. Come precisato dagli inquirenti, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e vige per gli indagati il principio della presunzione d'innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.

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