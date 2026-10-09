Spettacolo a Cala dei Sardi: i migliori equipaggi italiani si sfidano per il titolo RS21

OLBIA. Dal 15 al 18 ottobre le acque del Golfo di Cugnana saranno teatro del Campionato Italiano Team Race Open RS21, un appuntamento di rilievo nel panorama velico nazionale, organizzato presso lo Yacht Club Cala dei Sardi, con il supporto della Regione Sardegna, della Classe RS21 e della Federazione Italiana Vela. Per quattro giornate, alcune delle migliori squadre italiane specializzate nella disciplina del Team Race si confronteranno in una serie di regate spettacolari, caratterizzate da ritmi serrati, tattica, affiatamento degli equipaggi e grande intensità agonistica. Protagoniste della manifestazione saranno le imbarcazioni della classe RS21, monotipo sportivo che coniuga prestazioni, manovrabilità e capacità di esaltare le qualità tecniche degli equipaggi. Il campionato adotterà una formula di regate rapide con rotazioni delle imbarcazioni messe a disposizione dall’organizzazione, consentendo a tutti gli equipaggi di alternarsi sulle diverse barche e confrontarsi in condizioni quanto più possibile omogenee.





Un format che valorizza soprattutto le capacità tattiche, la preparazione degli atleti, la coordinazione e il gioco di squadra, elementi fondamentali del Team Race, una delle discipline più coinvolgenti e spettacolari della vela agonistica. Il programma sportivo prenderà il via giovedì 15 ottobre e proseguirà fino a domenica 18 ottobre, giornata conclusiva durante la quale si svolgerà anche la cerimonia di premiazione presso lo Yacht Club Cala dei Sardi. Oltre al significativo valore sportivo, il Campionato Italiano Team Race Open RS21 rappresenta un’importante occasione di promozione territoriale. Collocandosi a metà ottobre, subito dopo la conclusione di un’intensa stagione turistica, la manifestazione contribuisce a prolungare l’attrattività della Gallura, richiamando atleti, tecnici, accompagnatori e appassionati di vela in un periodo tradizionalmente lontano dai grandi flussi estivi. Il Golfo di Cugnana, con le sue caratteristiche naturali e le condizioni particolarmente favorevoli alla pratica della vela, si conferma uno scenario ideale per ospitare competizioni di alto livello. Il sostegno della Regione Sardegna, insieme alla collaborazione della Federazione Italiana Vela e della Classe RS21, sottolinea l’importanza di investire in manifestazioni capaci di coniugare sport, valorizzazione del territorio e sviluppo di un turismo attivo e sostenibile durante tutto l’anno.In questo contesto, lo Yacht Club Cala dei Sardi consolida il proprio ruolo di riferimento per la vela sportiva nel nord-est della Sardegna, contribuendo a rafforzare l’immagine dell’isola come destinazione privilegiata per gli eventi nautici anche oltre la stagione estiva.





Il Campionato Italiano rappresenterà anche un momento particolarmente significativo nel percorso agonistico dello Yacht Club Cala dei Sardi. Nelle settimane successive alla manifestazione, infatti, le squadre del Club saranno impegnate a Cannes, in Francia, per disputare il Campionato Mondiale della classe RS21, portando i colori dello Yacht Club Cala dei Sardi e della Sardegna su un palcoscenico internazionale. Un passaggio importante che testimonia la continuità dell’attività sportiva del Club, il suo impegno nella crescita degli equipaggi e la volontà di confrontarsi ai massimi livelli della vela competitiva. L’appuntamento di ottobre nel Golfo di Cugnana sarà dunque non soltanto una grande festa della vela italiana, ma anche un’ulteriore occasione per valorizzare le potenzialità sportive e turistiche di un territorio che continua a guardare al mare come risorsa, identità e opportunità di sviluppo.

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