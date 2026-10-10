"La Rotta del Principe": ad Arzachena l'emozionante viaggio alle origini della Costa Smeralda

OLBIA. Nella suggestiva e incantevole cornice della tenuta Pilastru, incastonata nel cuore della campagna di Arzachena, è andata in scena l'attesa anteprima di "La Rotta del Principe", l'ultima fatica editoriale di Fausto Farinelli già autore del libro Costa Smeralda e della pubblicazione di Vermentino Ghiacciato oltreché editore di Media Web Channel. L'opera documentaristica si immerge in un passato affascinante, ripercorrendo il primissimo e storico viaggio del giovane principe ismaelita Karim Aga Khan. A bordo di un tradizionale gozzo a vela, il principe esplorò una costa sarda all'epoca selvaggia e incontaminata, innamorandosene perdutamente. Il filmato si concentra in modo particolare su quel periodo cruciale che ha preceduto di pochi mesi la nascita ufficiale della Costa Smeralda.





Per restituire l'autenticità di quella stagione straordinaria, il documentario è stato girato a bordo del medesimo gozzo a vela che ospitò l'Aga Khan, ma a rendere unica la narrazione è la testimonianza diretta di Pietro Moro, vero e proprio protagonista della serata di presentazione. Fu proprio lui, in veste di comandante, ad avere il compito di guidare il principe via mare, facendogli scoprire quelle insenature e quelle spiagge dove, di lì a poco, le più celebri archistar mondiali avrebbero innalzato gli hotel di lusso e forgiato il mito intramontabile di Porto Cervo. Prendendo la parola davanti al pubblico, il comandante Moro ha arricchito il racconto regalando aneddoti inediti e incredibilmente vividi legati alla vita di mare di quegli anni. Ha rievocato i tempi pionieristici in cui, lavorando per l'avvocato Riccardi, si occupava di quelle che oggi definiremmo "pubbliche relazioni" per promuovere la nascente Costa Smeralda. Il tutto avveniva a bordo dello "Zaira", una barca di appena dieci metri con cui Moro portava a spasso i primi ospiti illustri per mostrare loro le bellezze incontaminate del litorale.





La vita a bordo, ha ricordato il comandante con un sorriso intriso di nostalgia, era decisamente spartana: si cucinava e spesso si mangiava in piedi, poiché lo spazio scarseggiava e non c'erano posti a sedere per tutti. Un ricordo esilarante ha riguardato il rito del caffè: a bordo era presente una grande caffettiera, ma l'equipaggio aveva a disposizione soltanto due cucchiaini. Gli ospiti, inizialmente scioccati da quella rusticità, dovevano fare i turni e passarsi i cucchiaini per poter girare lo zucchero, vivendo una semplicità che contrastava fortemente con lo sfarzo delle cene serali, organizzate in eleganti ville con tavole perfettamente apparecchiate. Ma il momento più emozionante dell'intervento di Pietro Moro è stato il ricordo di un episodio vissuto fianco a fianco con l'Aga Khan.





Il comandante ha raccontato che, l'ultimo giorno prima di fare il primo ingresso a Porto Cervo, la barca si era fermata sotto costa per permettere agli ospiti di scattare fotografie e fare delle riprese con le cineprese. Al momento di ripartire, l'ancora si incagliò tenacemente sul fondo. Frustrato e rassegnato, Moro prese un pugnale con l'intenzione di tagliare la cima e liberare l'imbarcazione, ma un signore a bordo lo fermò prontamente, avvertendolo che un gesto del genere avrebbe portato sfortuna. Quell'uomo, con grande umiltà, si offrì di aiutarlo e, unendo le forze, i due riuscirono a tirare su la pesante ancora a mano. Solo in un secondo momento, durante le presentazioni ufficiali a Porto Cervo, quando quell'ospite si avvicinò per stringergli la mano, Moro scoprì che l'uomo generoso che si era sporcato le mani per aiutarlo era proprio il principe Karim Aga Khan. La serata ha visto la partecipazione di un parterre di assoluta eccezione.





A fare gli onori di casa è stato Piero Filigheddu, ex sindaco di Arzachena, che ha ospitato l'evento regalando ai presenti un intervento carico di emozione. Filigheddu ha espresso la sua immensa soddisfazione nel poter rincontrare le persone che hanno contribuito a rendere meraviglioso il territorio, sottolineando come questo impegno sia nato spontaneamente, guidato da puro amore e passione. Ha poi ricordato il lato umano dell'Aga Khan, un leader che salutava e abbracciava i suoi collaboratori come veri amici, instaurando un rapporto genuino con la comunità locale. Un momento di profonda commozione ha attraversato la sala durante la proiezione di un video-messaggio inviato dall'architetto Busiri Vici che, impossibilitato a partecipare, ha voluto comunque far sentire la propria voce. Rivolgendosi agli amici di una vita, Giancarlo Busiri Vici ha ricordato con gratitudine proprio l'ex sindaco Filigheddu, lodandolo per essersi sempre reso disponibile a facilitare quella grande avventura.





"L'entusiasmo che ci ha pervaso nel nostro percorso umano e professionale ha segnato in maniera decisiva e inimitabile lo sviluppo di un territorio e di una natura fantastica", ha dichiarato l'architetto, rivolgendo un ricordo commosso agli altri storici fondatori della Costa Smeralda: Jacques Couëlle, Raymond Martin, Luigi Vietti e Antonio Simon Mossa. A testimoniare quello spirito pionieristico era presente anche Antonello Verona, storico imprenditore del luogo, salutato come figura di spicco di quella straordinaria parabola di sviluppo. Insieme a lui c'erano il conte Luigi Donà delle Rose, fondatore di Porto Rotondo e amico di gioventù del principe, l'ingegner Silvio Pippobello amministratore delegato di Geasar, il direttore di Eccelsa Aviation Francesco Cossu e Jan Pachner della fondazione One Ocean.





Fausto Farinelli ha espresso la sua profonda riconoscenza verso l'Aga Khan, sottolineando come l'intuizione del principe abbia generato oltre sessant'anni di ininterrotta presenza lavorativa in Gallura. L'architetto Enzo Satta ha poi confermato il ritratto intimo del principe, evidenziandone l'atteggiamento sempre amichevole e la capacità di sorprendere i dipendenti con gesti di affetto inaspettati.





A chiudere il cerchio sul significato di questa epopea è stato l'ingegner Silvio Pippobello, il quale ha precisato con forza che l'iniziativa non nacque dalla fredda logica di un investimento speculativo. L'azione del principe, al contrario, fu guidata in primis dalla volontà di creare benessere tangibile, assicurando un futuro ai padri di famiglia del luogo. Un'avventura che, partita a bordo di quel piccolo gozzo a vela governato da Pietro Moro, ha saputo cambiare per sempre il volto e la storia della Sardegna.

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