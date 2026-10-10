Paura a Culuccia: cade sul foil e si taglia una gamba, spettacolare salvataggio in elicottero

Un pomeriggio di sport a La Coluccia, nel comune di Santa Teresa Gallura, si è trasformato in teatro di una complessa operazione di soccorso. Ieri, intorno alle 16, un uomo è rimasto ferito a una gamba dopo una brutta caduta mentre era in acqua. Secondo le dinamiche dell'incidente, lo sportivo di nazionalità italiana è finito rovinosamente sul foil della sua tavola. Il foil è una speciale ala immersa nell'acqua che permette alla tavola da surf di sollevarsi e "volare" sulla superficie anche con pochissimo vento, sfruttando un'avanzata tecnologia idrodinamica derivata direttamente dalle imbarcazioni di Coppa America. Le ali in carbonio, in caso di impatto ad alta velocità, possono rivelarsi estremamente taglienti.

La profonda ferita alla gamba ha fatto scattare immediatamente la macchina delle emergenze attivata dal pro rider e istruttore di Culuccia Stefano Lorioli. L'intervento è stato un vero e proprio blitz: in soli quindici minuti, l'elisoccorso ha raggiunto la baia gallurese così come l'ambulanza. Le operazioni di soccorso si sono rivelate tanto spettacolari quanto efficienti. Con una manovra di alta precisione, i medici sono stati calati direttamente sulla spiaggia dall'elicottero in volo (operazione nota come "verricellata"), riuscendo così a raggiungere il ferito in tempi record. L'uomo è stato stabilizzato direttamente sulla sabbia prima di essere trasportato d'urgenza in ospedale.

Nonostante l'autunno, lo spot era ancora molto frequentato. Tantissimi praticanti di sport acquatici, tra cui appassionati di windsurf, wingfoil e della nuova tendenza parawing, hanno interrotto le loro uscite per assistere con il fiato sospeso alla scena, colpiti e rassicurati dalla straordinaria tempestività dell'intervento medico calato dal cielo.

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