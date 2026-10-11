A Olbia il decennale del Premio Enoletterario Vermentino: incoronate Lucia Visonà e Anna Pavignano

Olbia si conferma crocevia d'eccellenza tra l'alta letteratura e la cultura vitivinicola. La città ha fatto da cornice alla cerimonia conclusiva della decima edizione del Premio Enoletterario Vermentino, un traguardo storico per la kermesse ideata e promossa dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna. In un decennio, l'evento si è consolidato come uno degli appuntamenti più raffinati e originali del panorama culturale italiano, unendo il fascino della parola scritta alle radici profonde dell'enologia territoriale. A scandire i tempi di una mattinata in perfetto equilibrio tra rigore istituzionale e convivialità è stata Clizia Fornasier. L'attrice e scrittrice, già finalista nella passata edizione del concorso, ha condotto l'evento con classe e spiccata sensibilità narrativa, alternando gli approfondimenti critici alle intense letture dei brani in gara.

Il momento più atteso ha visto protagonista Lucia Visonà, proclamata vincitrice assoluta. La giuria tecnica, guidata da Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna, ha premiato il suo romanzo d'esordio Il cuoco giapponese, edito da Giulio Einaudi Editore. L'opera prima della giovane autrice ha convinto i giurati per la limpidezza della prosa e per la brillante intuizione di elevare la disciplina culinaria a strumento di indagine esistenziale, memoria e dialogo interculturale. Grande rilevanza ha avuto anche l'assegnazione del Premio Territorio, il riconoscimento speciale pensato per valorizzare le narrazioni che catturano l'essenza e le dinamiche dei luoghi. Ad aggiudicarselo è stata la celebre scrittrice e sceneggiatrice Anna Pavignano con Come il sale sulla pelle (Piemme). Un romanzo viscerale ed emotivamente denso, in cui la geografia del paesaggio si fonde in maniera inestricabile con i destini umani dei protagonisti, ribadendo il ruolo della letteratura quale preziosa custode dell'identità collettiva.

«Raggiungere il traguardo dei dieci anni rappresenta motivo di grande orgoglio per l'intero sistema economico e culturale del nostro territorio», ha commentato il presidente Stefano Visconti. «Il Premio Enoletterario Vermentino dimostra come la narrazione d'autore e la tradizione vitivinicola facciano parte di un unico linguaggio identitario. Premiare un esordio folgorante come quello di Lucia Visonà e la profonda sensibilità di Anna Pavignano significa dare valore al talento capace di emozionare e, allo stesso tempo, promuovere l'eccellenza della nostra terra ben oltre i confini regionali». L'edizione del decennale si archivia così con un bilancio eccellente, confermando la forza di una visione strategica che intreccia la promozione del patrimonio immateriale alle eccellenze enologiche, ponendo basi ancora più solide per il futuro della manifestazione olbiese.

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