Ad Arzachena tutti in fila per il genio di Couëlle e ora il sogno del Museo diventa realtà

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Un successo travolgente, incorniciato dalla magia delle Giornate FAI d'Autunno, che segna uno spartiacque per il territorio. Parliamo di un compendio immobiliare che fa girare la testa: 30 mila metri quadri di estensione per un valore stimato di ben 37 milioni di euro. Ma il valore più grande non è certamente quello economico. Queste mura, strappate alla criminalità organizzata e affidate al Comune in via definitiva lo scorso maggio dall'Agenzia Nazionale per i beni confiscati, rappresentano oggi il trionfo della legalità e l'inizio di una straordinaria rinascita.

E questa rinascita ha già un nome ambizioso: il Museo della Costa Smeralda. "È stato più che un successo, un ottimo auspicio", ha esultato il sindaco Roberto Ragnedda, e a ragion veduta. L'amministrazione ha creduto in una scommessa audace, studiata a fondo già dall'inizio del 2024: trasformare questo luogo inaccessibile nel nuovo cuore pulsante del circuito culturale arzachenese, da affiancare ai siti archeologici e al museo Michele Ruzittu. L'obiettivo è creare uno spazio vivo, dotato di sale espositive, laboratori didattici, una caffetteria e un bookshop, per raccontare al mondo quell'intuizione pionieristica e sostenibile che, negli anni '60, trasformò il borgo di Porto Cervo grazie agli investimenti del Principe Karim Aga Khan IV.

Passeggiare per Villa La Grotta, realizzata nel 1968 e un tempo residenza personale di Couëlle, significa immergersi in quella che viene definita la maison-paysage, la casa-paesaggio. Qui l'architettura non violenta la natura, ma la abbraccia in una danza perfetta. Come ha brillantemente sottolineato l'architetto Mario Chiodino – che insieme all'Ufficio Patrimonio e allo Studio Artek Design di Alghero ha coordinato lo studio di fattibilità del nuovo polo museale – le rocce granitiche, la luce e la macchia mediterranea entrano prepotentemente negli spazi abitativi, diventando muri, tetti, anima stessa dell'edificio. È una fusione organica di linee curve e aperture mozzafiato che lascia i visitatori letteralmente incantati.

Ma la nota forse più commovente di questa due giorni di trionfo è stata l'accoglienza. A guidare le migliaia di curiosi alla scoperta di questa meraviglia non c'erano solo gli instancabili volontari del Gruppo FAI Olbia-Tempio coordinati da Giovanni Bionda, ma i giovanissimi studenti dell'IPSAR di Arzachena e del liceo artistico "De André" di Olbia. Vestendo i panni degli "Apprendisti Ciceroni", hanno dimostrato che la tutela e la promozione di questo patrimonio sono già passate nelle mani delle nuove generazioni.

Arzachena ha riabbracciato la sua storia, dimostrando che la grande architettura, quando incontra il riscatto sociale e il senso di comunità, genera un fascino a cui è impossibile resistere. Il viaggio verso il Museo della Costa Smeralda è appena iniziato, ma se il buongiorno si vede dal mattino, per il turismo culturale gallurese si preannuncia un'alba radiosa.