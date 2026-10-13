Scacco allo spaccio a Santa Teresa Gallura: 40mila euro in polvere bianca e un revolver clandestino

Un vero e proprio centro di smistamento degli stupefacenti nel cuore di Santa Teresa Gallura. È quanto hanno smantellato i finanzieri del Gruppo di Olbia durante i controlli del fine settimana, arrestando un uomo di 50 anni e una donna di 40, entrambi disoccupati e originari dell'alta Gallura. L'intervento delle Fiamme Gialle è scattato dopo una mirata attività di indagine e numerosi appostamenti. Supportati dal fiuto delle unità cinofile, i militari hanno perquisito l'appartamento in uso alla coppia, portando alla luce un ingente quantitativo di droga e un'arma detenuta illegalmente.

Nel dettaglio, sono stati sequestrati 100 grammi di cocaina purissima (ancora "in pietra" e da tagliare), circa 1,7 chili di infiorescenze di marijuana e 7 grammi di hashish. Lo stupefacente, una volta diviso in dosi e immesso sul mercato, avrebbe generato profitti illeciti per circa 40.000 euro. All'interno dell'abitazione sono spuntati anche contanti, sostanze da taglio, bilancini elettronici di precisione e il materiale necessario per il confezionamento. Ad aggravare pesantemente la posizione dei due indagati è stato il ritrovamento di una pistola revolver sprovvista di matricola. Al termine dell'operazione, l'uomo e la donna sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, aggravata dal possesso di un'arma da fuoco clandestina. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania, sono stati trasferiti nelle carceri di Nuchis e Bancali, in attesa di giudizio.

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