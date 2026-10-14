Sardegna sul tetto d'Europa: in Olanda Pier Sergio Bongianni bis europeo nel Windsurf Freestyle





La vittoria assume un peso specifico ancora maggiore se si considera il momento storico ed evolutivo del freestyle. Parliamo della disciplina forse più spettacolare ma certamente tra le più esigenti del windsurf, fatta di manovre aeree doppie e triple che richiedono tecnica cristallina, preparazione fisica estenuante e grande lucidità tattica in batteria, senza mai perdere di vista il divertimento e lo spirito di aggregazione. Il tutto in un ecosistema in cui il livello si è alzato vertiginosamente, spinto oltre limiti impensabili fino a pochi anni fa da fuoriclasse assoluti come Jacopo Testa (ormai sardo d'adozione), Yentel Caers, Lennart Neubauer, da tanti altri e da una nuova generazione di italiani arrembanti tra cui lo stesso Pezzetti, Eugenio Marconi, Ercole Rosso Chioso.





Raggiunto telefonicamente al suo rientro sull’Isola, il neocampione ha tracciato un bilancio lucido della sua annata agonistica. «La stagione non è stata delle migliori dal punto di vista degli eventi europei FPT ed EFPT, essendomi dovuto giocare il tutto per tutto solo su due tappe. Spero che per il prossimo anno l’organizzazione preveda un circuito più ampio», ha spiegato. «Tuttavia, la chiusura in Olanda ha portato enormi soddisfazioni: abbiamo trovato condizioni di vento forte e goduto di uno show incredibile insieme ai migliori atleti del tour. Una bellissima chiusura nella cornice del DAMX, un evento imponente ospitato dalla scuola internazionale di windsurf di Brouwersdam».





Consapevole dei propri mezzi ma con i piedi saldamente ancorati alla tavola, Bongianni guarda al futuro con ambizione: «L’obiettivo per i prossimi anni è continuare a spingere in questo sport, che è la mia più grande passione. Il sogno nel cassetto è rientrare nella top tre mondiale e, un giorno, chissà magari diventare Campione del Mondo assoluto». Prima di tentare l'assalto alle gerarchie iridate, però, c'è una quotidianità importante da affrontare. Rientrato in Sardegna, Pier ha già ripreso le sessioni in acqua, ma dovrà conciliarle con i libri: lo attende infatti l’ultimo anno delle scuole superiori e il fatidico esame di maturità.





Il suo quartier generale resta la baia di Culuccia, dove si allena sotto l'occhio attento del suo mentore e maestro Stefano Lorioli, anche lui super campione e pro-rider che gli ha trasmesso i segreti del mestiere e continua ad affiancarlo in questo percorso di crescita. Ma le radici della sua storia sportiva affondano saldamente nella scuola del Porto Liscia Windsurf Club di Santa Teresa Gallura, struttura gestita da Stefano Pisciottu che ha visto muovere i primi passi al giovane talento oggi ai vertici del freestyle europeo. Culuccia, del resto, è uno degli spot migliori al mondo per praticare questa disciplina, grazie alla costanza del vento, all'acqua piatta e a un ambiente sereno e positivo.









Photo Courtesy: FPT DMX @Brouwersdam

Festeggiare la maggiore età con un titolo continentale in tasca.non poteva chiedere un diciottesimo compleanno migliore: a Brouwersdam, in Olanda, il giovane talento si è laureatoFPT per il secondo anno consecutivo. Un trionfo che sigilla una stagione entusiasmante, disputata ad altissima intensità sui campi di gara più prestigiosi del mondo. Prima di approdare nelle fredde e ventose acque olandesi per l'atto conclusivo del Campionato Europeo, il tour agonistico lo aveva visto confrontarsi con l'élite internazionale tra Podersdorf (Austria), Fuerteventura (CanarieSpagna) e Sylt (Germania) per le tappe di Coppa del Mondo. A Brouwersdam, Pier ha sbaragliato la concorrenza, salendo sul gradino più alto del podio davanti a Cosmo Pezzetti e Leander Halm, altri due atleti in fortissima ascesa.

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