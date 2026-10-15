Olbia accende la magia delle feste: un mese di eventi e l'inaugurazione con Ivana Spagna

OLBIA. L'inverno olbiese si prepara a cambiare volto. Per rispondere all'esigenza di sostenere il commercio locale nei mesi più freddi, l'amministrazione guidata dal sindaco Settimo Nizzi ha lanciato un ambizioso progetto che trasformerà radicalmente il centro storico. Accogliendo gli appelli lanciati da Confartigianato Gallura e Confcommercio, la giunta ha svelato ieri un fitto cartellone di iniziative che animeranno il cuore della città dal 28 novembre fino al giorno dell'Epifania.





L'obiettivo è chiaro: rendere Olbia una vera e propria "Città del Natale", capace di attrarre famiglie e visitatori, il tutto accompagnato da una colonna sonora pensata ad hoc e da una inedita e simpatica mascotte, la cozza Molly. Il sipario su questa lunga rassegna si alzerà sabato 28 novembre, con un pomeriggio inaugurale concepito come un percorso di luce e musica tra le vie del centro. La partenza è fissata alle ore 17:00 in Piazza Regina Margherita per il tradizionale rito dell'accensione dell'albero. La passeggiata festosa si sposterà poi in Piazza Crispi, dove alle 17:30 prenderà vita la suggestiva installazione della "Piccola Italia", per raggiungere alle 18:00 Piazza Elena di Gallura, pronta a svelare le forme del suo Zoo Luminoso e le attrazioni del Winter Park.





Il vero culmine della serata inaugurale si toccherà però un quarto d'ora più tardi, alle 18:15 in Piazza Terranova Pausania: qui i riflettori si accenderanno sul palco per l'atteso concerto della cantante Ivana Spagna, madrina d'eccezione che darà la carica a questo inizio di festività. Per l'intero periodo natalizio, le aree pedonali si trasformeranno in un grande parco divertimenti diffuso. I visitatori potranno passeggiare tra i mercatini di Natale, cimentarsi sulla pista di pattinaggio o godersi il panorama dalla ruota panoramica, attrazioni concentrate tutte attorno allo Zoo Luminoso di Piazza Elena Gallura. L'atmosfera fiabesca proseguirà in Piazza Matteotti, che farà da cornice al "Magico Mondo di Babbo Natale", impreziosito da un divertente labirinto magico e da eleganti archi di luce.





A completare la scenografia urbana ci penseranno le proiezioni luminose che vestiranno a festa i palazzi storici come il Municipio, mentre un trenino turistico garantirà un collegamento allegro tra i vari punti nevralgici. Ogni fine settimana e durante i giorni festivi, dalle 17:00 in poi, il divertimento raddoppierà grazie agli spettacoli e alle animazioni dedicate ai più piccoli, sempre in compagnia della mascotte Molly. Nonostante il quadro del mese di dicembre sia ormai delineato e denso di appuntamenti, l'amministrazione comunale ha scelto di mantenere un riserbo assoluto sull'evento più atteso della stagione invernale. L'identità del grande ospite musicale che saluterà l'arrivo del nuovo anno sul palco del Capodanno olbiese rimane avvolta nel segreto, una mossa che non manca di alimentare il fermento e la curiosità di cittadini e turisti.

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