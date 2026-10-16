Successo per la Longevity Weeks Costa Smeralda a Porto Cervo con oltre 2600 presenze

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. Si è conclusa con circa 2.500 presenze complessive l’edizione 2026 delle Longevity Weeks Costa Smeralda, la manifestazione promossa dal Consorzio Costa Smeralda in partnership con Smeralda Holding e con il patrocinio del Comune di Arzachena, che dal 25 settembre all’11 ottobre ha trasformato Porto Cervo in un laboratorio dedicato alla qualità della vita, alla prevenzione e alla cultura della longevità.Un risultato che testimonia l’interesse per un approccio multidisciplinare al benessere e per una visione della longevità fondata sulla prevenzione, sul movimento, sulle relazioni e sulle abitudini quotidiane che aiutano a vivere meglio.Per oltre due settimane, il pubblico ha potuto partecipare a un ricco programma di attività sportive, discipline olistiche e incontri dedicati alla divulgazione scientifica, all’alimentazione, all’innovazione tecnologica e alla finanza, con il contributo di ricercatori, medici, imprenditori, divulgatori e professionisti di diversi settori.«Le Longevity Weeks Costa Smeralda rappresentano un passo concreto per ampliare la stagione turistica, offrendo nuove esperienze per vivere il territorio anche in primavera e autunno», commenta Mario Ferraro, Vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda e CEO di Smeralda Holding. «Il tema della longevità ci permette di posizionare la Costa Smeralda come un luogo in cui ambiente, stile di vita e benessere promuovono una migliore qualità della vita. È una prospettiva profondamente legata all'identità della Sardegna, che trova forza nella collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità scientifica. Il nostro obiettivo è dare continuità a questo progetto, consolidando un’offerta di qualità capace di attrarre nuovi flussi e generare opportunità e contenuti per il territorio, a beneficio sia dei visitatori sia dei residenti».Le attività sportive diffuse sul territorio hanno coinvolto oltre 650 atleti e appassionati: dai tornei nella Beach Arena alla Terra Mare Cup, che ha combinato trail running e nuoto in acque libere, fino alle camminate mindfulness e alle altre discipline all’aperto. Occasioni per vivere il paesaggio attraverso il movimento, affiancate dalle pratiche olistiche e dalle esperienze dedicate al benessere.La divulgazione ha rappresentato un altro elemento centrale della manifestazione. I talk scientifici e gli incontri sull’alimentazione e sulla prevenzione hanno offerto al pubblico occasioni di confronto con gli esperti sulle prospettive della ricerca e sulle scelte che contribuiscono a un invecchiamento in salute. Il programma ha approfondito anche le implicazioni economiche della longevità, dall’innovazione tecnologica applicata alla salute agli investimenti e ai nuovi modelli di sviluppo legati all’allungamento della vita.Tra i momenti più significativi, la consegna del Longevity Award Costa Smeralda 2026 a Steve McCurry. Il fotografo statunitense ha ripercorso oltre cinquant’anni di carriera in un incontro pubblico che ha intrecciato fotografie iconiche, racconti ed esperienze di vita. Ad arricchire l’appuntamento, alcuni scatti inediti dedicati alla Gallura, interpretata attraverso il suo sguardo.Forte dei risultati raggiunti, il progetto guarda alle prossime edizioni con l’obiettivo di consolidare il ruolo della Costa Smeralda come luogo di incontro e confronto internazionale sui temi della longevità e della qualità della vita.