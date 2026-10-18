Vela d'altura nel nord est Sardegana: si parte con il Trofeo Bepi Carlini

La giornata ha visto le imbarcazioni confrontarsi nelle categorie ORC Light e ORC Club, con classifiche in tempo compensato. Nella categoria ORC Light, il successo è andato a Queen of Maybe di Carlo Diomedi, della Lega Navale Italiana di Olbia, nella categoria ORC Club, primo posto per Sangria di Sebastiano Taddeo, sempre della Lega Navale Italiana di Olbia. A conquistare il CNO Challenge – Memorial Bepi Carlini in tempo reale è stata però Maeva (Circolo Nautico Olbia) , dell'armatore Giorgio Spano, protagonista del miglior tempo effettivo sul percorso.







UNA LUNGA STAGIONE: LA VERA SFIDA E' TRA i CIRCOLI

Dieci regate, un'intera stagione da vivere in mare e una sfida che va ben oltre il risultato delle singole imbarcazioni: ha preso ufficialmente il via oggi, dopo il successo dell'edizione inaugurale, il Trofeo dei Circoli, il circuito di vela d'altura nato dalla collaborazione tra i circoli nautici del Nord-Est della Sardegna. L'obiettivo resta quello che ha ispirato la nascita della manifestazione: unire le forze per far crescere una manifestazione che supera i confini dei singoli sodalizi e trasforma la naturale rivalità sportiva in un progetto comune. Un'idea semplice ma ambiziosa: non soltanto equipaggi che si sfidano in mare, ma interi circoli che gareggiano insieme, ciascuno sostenuto dai risultati delle proprie imbarcazioni. Perché nel Trofeo dei Circoli non conta soltanto arrivare primi: conta esserci, partecipare e contribuire al risultato della propria squadra.Il calendario della seconda edizione prevede dieci tappe distribuite lungo tutta la stagione invernale, con regate che toccheranno diverse località della costa nord-est dell'Isola. Un campionato itinerante che, facendo tesoro dell'esperienza della prima edizione, punta a coinvolgere sempre più imbarcazioni, valorizzando il patrimonio di passione ed esperienza custodito dai circoli del territorio.Ad inaugurare il campionato è stato oggi il CNO Challenge – Memorial Bepi Carlini, regata patrocinata dal Circolo Nautico Olbia, che ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione. Le venti imbarcazioni si sono confrontate lungo un suggestivo percorso costiero di 10,5 miglia, con partenza dalle acque antistanti la Marina di Puntaldia e arrivo nel Golfo di Olbia. Una rotta attraverso alcuni degli scenari più affascinanti della costa nord-orientale della Sardegna, che ha offerto agli equipaggi la prima occasione per misurarsi con il vento, le scelte tattiche e la capacità di condurre al meglio le proprie imbarcazioni.Ad aprire il Trofeo è stata dunque una regata dal significato particolarmente sentito per il mondo della vela . Il Memorial Bepi Carlini rinnova infatti il ricordo di uno dei soci fondatori del Circolo Nautico Olbia, geniale imprenditore olbiese, fondatore della Novamarine e figura di primo piano della nautica internazionale.Un uomo che ha saputo coniugare straordinarie capacità imprenditoriali, passione per il mare e autentici valori marinareschi, lasciando un segno profondo nella comunità nautica e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Dedicargli la regata inaugurale ha significato rinnovare un legame tra memoria e futuro, nel segno della passione per la vela e dell'amicizia.La nuova edizione conferma la volontà di rendere il confronto sportivo sempre più equilibrato e partecipato, valorizzando la continuità dei risultati nell'arco dell'intera stagione. Resta centrale accanto alla competizione individuale, la particolare formula del Trofeo dei Circoli, che trasforma una serie di regate in una sfida collettiva tra i sodalizi partecipanti. Ogni imbarcazione contribuisce infatti con i propri risultati alla classifica del circolo di appartenenza, dando vita a un confronto che premia non soltanto le prestazioni dei singoli, ma anche la partecipazione e la forza del gruppo. È proprio questa la filosofia che anima il progetto: fare della vela un'occasione di incontro, collaborazione e condivisione, superando i confini dei singoli circoli e dando continuità all'attività sportiva anche nei mesi tradizionalmente meno frequentati, quando tuttavia il mare della Sardegna continua a offrire condizioni e scenari straordinari per navigare. Da Puntaldia a Olbia è andata in scena soltanto la prima delle dieci sfide. Il Trofeo dei Circoli ha ripreso il mare, e davanti agli equipaggi c'è ancora un'intera stagione da vivere e condividere.

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