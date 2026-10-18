Spaccio vicino al parco di Olbia, un arresto e una denuncia: due chili di hashish sequestrati

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I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno messo a segno un importante colpo contro lo spaccio in città, arrestando una persona in flagranza di reato e denunciandone un'altra a piede libero. Il dettaglio di maggior rilievo dell'operazione riguarda il contesto: l'attività illecita si svolgeva infatti a ridosso di un importante parco cittadino, un'area verde vissuta quotidianamente da famiglie, bambini e adolescenti. Proprio la tutela dei luoghi di aggregazione giovanile ha spinto i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile a intensificare i controlli mirati in questa zona sensibile.Durante le perquisizioni, le forze dell'ordine hanno recuperato e sequestrato circa due chilogrammi di hashish già suddivisi in panetti, insieme a vario materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi. L'intervento rientra nella costante strategia preventiva e repressiva dell'Arma sul territorio, pensata appositamente per blindare i luoghi maggiormente frequentati dai giovanissimi e impedire il loro contatto con il mercato degli stupefacenti. Per i due indagati, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino all'eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.