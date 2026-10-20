Olbia al centro dell'ortopedia sarda: il 23 e 24 ottobre il 17° Congresso regionale O.T.O.D.I.

Olbia si prepara ad accogliere medici e infermieri da tutta l'isola per il 17° Congresso regionale dell’O.T.O.D.I. (Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri d’Italia) della Sardegna. L'evento, patrocinato dalla Asl Gallura, si terrà venerdì 23 e sabato 24 ottobre presso l'Aula Congressi UniOlbia (via Porto Romano, 8) e avrà come tema centrale “L’urgenza in Traumatologia. La Rete Ortopedico-Traumatologica Regionale”.<div _ngcontent-ng-c1135533840=""><div _ngcontent-ng-c1799338142="" style="--animation-duration: 400ms; --fade-animation-function: ease-out;" aria-busy="false" aria-live="polite" dir="ltr"><p data-path-to-node="2">«Il congresso annuale è il momento fondante della nostra attività», spiega il Dott. Sebastiano Cudoni, Responsabile scientifico dell'evento e Direttore dell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia della Asl Gallura. «Abbiamo scelto di concentrarci sull’urgenza traumatologica perché le primissime valutazioni e l'approccio iniziale condizionano tutto il decorso successivo del paziente. È una fase che richiede un lavoro di squadra perfetto tra chirurghi, infermieri e strumentisti: per questo il congresso integra un corso dedicato al comparto infermieristico e una tavola rotonda sulla rete regionale, arricchita da figure istituzionali e specialisti di caratura nazionale».<p data-path-to-node="3">Il programma prenderà il via venerdì 23 ottobre alle 15:00 con il corso “La gestione dell’urgenza traumatologica dal Reparto alla Sala operatoria”, un modulo formativo curato da Silvia Mancini e Giovanni Puligheddu, rispettivamente Coordinatori dell’Ortopedia e del Blocco operatorio dell'ospedale Giovanni Paolo II. Dopo i saluti della Direttrice dei servizi socio-sanitari della Asl Gallura, Luisa Fenu, i lavori si divideranno in due sessioni. La prima affronterà le criticità della sala operatoria, dalla prevenzione delle infezioni all'uso della fissazione esterna, fino alle checklist di sicurezza nei traumi complessi. La seconda si concentrerà sulla gestione del traumatizzato, spaziando dalla rete delle maxiemergenze alla cartella clinica informatizzata e all'ambulatorio di wound care infermieristico.<p data-path-to-node="4">Sabato 24 ottobre, a partire dalle 8:30, si aprirà il congresso medico. I lavori saranno introdotti da Marco Mugnaini (Presidente nazionale O.T.O.D.I.), Mauro Pianezzi (Presidente regionale), Sebastiano Cudoni e Antonio Irione (Direttore Generale Asl Gallura). Le cinque sessioni in scaletta analizzeranno nel dettaglio l'iter del trattamento d'urgenza: dall'allertamento delle sale operatorie alle indagini diagnostiche, fino all'intervento chirurgico. Tra i temi trattati: sindromi compartimentali, lesioni del rachide, fratture del femore negli anziani, gestione del dolore, lussazioni, lesioni tendinee, medicina rigenerativa e osteoporosi.<p data-path-to-node="5">Un ampio spazio sarà riservato al Trauma Maggiore, analizzato attraverso l'esperienza del modello "Hub and Spoke" della Lombardia, illustrato dal Dott. Federico Bove, e tramite gli aggiornamenti sulle Linee Guida nazionali presentati da Andrea Piccioli, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità. Alle 12:30 chiuderà i lavori una tavola rotonda strategica sulla rete ortopedico-traumatologica in Sardegna, che vedrà confrontarsi specialisti di Olbia, Sassari e Cagliari.<p data-path-to-node="6">L'evento garantisce 5 crediti formativi ECM ed è gratuito per i soci O.T.O.D.I. in regola con il tesseramento 2026, oltre che per studenti universitari, specializzandi e professionisti del comparto sanitario. Le iscrizioni si effettuano sul sito <a _ngcontent-ng-c1966333109="" class="targetBlank" rel="noopener" _nghost-ng-c411734821="" href="https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.lcfcongress.com" data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahgKEwjpi6mlssiXAxUAAAAAHQAAAAAQggE">www.lcfcongress.com, mentre per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa LCF Congress Factory all'indirizzo info@lcfcongress.com.