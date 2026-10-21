Ryanair gela l'inverno di Olbia: via il 50% dei voli nel braccio di ferro con la Regione

OLBIA. L'aeroporto di Olbia affronta una significativa riduzione nella nuova programmazione invernale di Ryanair per il 2026, con un taglio del 50% dei voli e la cancellazione di una rotta. Questa flessione rappresenta l'ultimo capitolo di una sfida che va avanti da anni: da tempo, infatti, il vettore irlandese chiede l'eliminazione totale dell'addizionale municipale, ingaggiando un vero e proprio braccio di ferro con la Regione Sardegna. Le istituzioni regionali sono recentemente intervenute per sostenere il settore, disponendo la sospensione della tassa per le stagioni invernali 2026 e 2027. Tuttavia, per i vertici di Ryanair, la misura adottata dall'amministrazione sarebbe giunta troppo tardi per modificare gli operativi già definiti per quest'anno e viene ritenuta dalla compagnia insufficiente in quanto non estesa all'intero anno solare. Mentre lo scalo di Cagliari vede un incremento dei collegamenti e Alghero contiene la flessione al 15%, Olbia subisce l'impatto maggiore di queste prolungate tensioni. Jason McGuinness, Chief Commercial Officer del vettore, ha definito non competitiva la politica fiscale dell'Isola, accusandola di penalizzare territori soggetti a forte stagionalità. Nella sua perdurante offensiva contro le politiche locali, la compagnia contesta in particolare la scelta dell'amministrazione regionale di investire ingenti risorse pubbliche – circa 50 milioni di euro annui – per garantire il fondamentale diritto alla mobilità dei sardi attraverso il sistema della continuità territoriale. Si tratta di un modello di tutela che le istituzioni ritengono imprescindibile, ma che Ryanair critica aspramente, promuovendo al contrario le liberalizzazioni attuate in altre regioni italiane dove la gabella è stata azzerata. Sempre secondo la compagnia aerea irlandese, il ridimensionamento su Olbia rappresenta una grande opportunità persa per tutto il Nord Sardegna. Il management di Ryanair sostiene infatti di aver proposto all'amministrazione un piano di espansione vincolato alla cancellazione totale e permanente dell'imposta: un investimento dichiarato di 400 milioni di dollari per posizionare quattro nuovi aeromobili e aprire una nuova base operativa proprio nel bacino settentrionale dell'Isola. Una prospettiva che, nelle promesse del vettore, avrebbe garantito due milioni di passeggeri in più all'anno e nuova occupazione. Attualmente, però, a fronte delle legittime scelte fiscali e programmatiche portate avanti dalla Regione a tutela del territorio, lo scalo gallurese vede dimezzata la propria operatività invernale.
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