Dal 26 ottobre in Gallura al via la campagna vaccinale anti Covid e influenza





La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente alle persone che per le loro condizioni personali corrono maggior rischio di complicanze nel caso contraggano l’influenza, come ad esempio: persone di età pari o superiore a sessant’anni; donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre di gravidanza e nel periodo post partum; persone dai sette ai sessant’anni di età affette da patologie; bambini sani nella fascia di età sei mesi – sei anni compresi; bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale; persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenti; familiari e contatti di persone ad alto rischio di complicanze (caregiver); persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali; donatori di sangue.

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Si apre lunedì 26 ottobre in Gallura la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19. Le vaccinazioni saranno offerte dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Area Medica della Asl Gallura nei Centri Vaccinali di Olbia e Tempio Pausania. La vaccinazione antinfluenzale potrà essere somministrata insieme a uno dei seguenti vaccini: anti Herpes Zoster, anti Pneumococco, anti Covid-19.Il servizio sarà attivo a Olbia, presso il centro vaccinale della Casa di Comunità, nell’ex ospedale San Giovanni di Dio in viale Aldo Moro, con ingresso da via Borromini, al piano terra. Le vaccinazioni dovranno essere prenotate tramite gli sportelli territoriali del Cup oppure chiamando da telefono fisso il call center al numero 1533 e da telefono cellulare il numero 070 4675090.A Tempio Pausania il servizio sarà attivo nel Centro Vaccinale della Casa di Comunità di Via Demartis. Ci si potrà recare senza appuntamento lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00, mentre per la vaccinazione anti Covid-19 sarà necessario prenotare telefonando dalle 12.30 alle 13.30 al numero 079 678385.Il Dipartimento di Prevenzione Area Medica ricorda ai cittadini che l’influenza è una malattia respiratoria acuta causata da virus influenzali che circolano in tutto il mondo ed è tra le poche malattie che ogni individuo sperimenta più volte nel corso della propria vita. Colpisce ogni anno milioni di persone ed espone i soggetti più vulnerabili a complicanze potenzialmente gravi. Le persone anziane, i bambini piccoli, le donne in gravidanza e le persone con malattie croniche sono maggiormente soggette a forme gravi. La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell’influenza.