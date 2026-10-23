Droga via posta a Olbia, la Finanza intercetta il carico: in arresto pusher olbiese

OLBIA. I finanzieri del Gruppo di Olbia hanno arrestato un ventisettenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata a seguito di un'indagine mirata sui flussi di spedizioni postali che sfruttano i servizi di fermo posta presso i negozi della città. A far scattare i controlli delle Fiamme Gialle è stato un pacco sospetto proveniente dalla Spagna, indirizzato a un destinatario con un nome di pura fantasia. I militari hanno organizzato un appostamento all'esterno dell'esercizio commerciale nel centro di Olbia, attendendo il momento del ritiro. Quando il giovane si è presentato per ritirare la spedizione, è stato subito bloccato. Di fronte alle domande dei finanzieri, il 27enne ha mostrato un evidente stato di agitazione fornendo spiegazioni discordanti.All'interno del pacco sono stati trovati 2 chili di hashish, confezionati sottovuoto in 20 panetti da 100 grammi ciascuno. Le operazioni si sono poi estese all'abitazione dell'uomo, dove la perquisizione ha portato al sequestro di ulteriori 12 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, 5,5 grammi di marijuana, sostanza da taglio, due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento.Secondo le stime, l'immissione sul mercato di tutta la sostanza sequestrata avrebbe fruttato circa 25.000 euro, consentendo di ricavare oltre 2.000 dosi.Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.
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