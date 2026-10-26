Per il quarto anno consecutivo la Marina di Porto Cervo ottiene il Blue Marina Awards





La valutazione della Marina di Porto Cervo si basa su un sistema di oltre 40 indicatori di performance, aggiornati annualmente, che riguardano la sostenibilità ambientale, l’energia e il clima, l’innovazione e la digitalizzazione, il turismo e l’accoglienza, l’inclusività e l’accessibilità, oltre alla sicurezza e alla gestione del rischio. “Accogliamo con soddisfazione il riconoscimento Blue Marina Awards® 2026, che valorizza il percorso della Marina di Porto Cervo nel coniugare qualità dell’accoglienza, sostenibilità, innovazione e sicurezza”, dichiara Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding. “Per noi, l’eccellenza nell’ospitalità nautica si costruisce ogni giorno attraverso la professionalità delle persone e un’attenzione costante all’ambiente in cui operiamo. Questo risultato conferma il valore del lavoro svolto e ci incoraggia a proseguire negli investimenti per rispondere alle aspettative dei nostri ospiti e contribuire alla valorizzazione del territorio”.

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La Marina di Porto Cervo, tra gli approdi più prestigiosi del Mediterraneo e parte del Gruppo Smeralda Holding - società indirettamente controllata da Qatar Investment Authority (QIA) -, si conferma anche nel 2026 tra le eccellenze della portualità italiana, ottenendo per il quarto anno consecutivo il Blue Marina Awards® nella categoria dedicata ai porti turistici a vocazione superyacht.Il riconoscimento è stato conferito il 21 ottobre 2026, nel corso della cerimonia conclusiva della quinta edizione dei Blue Marina Awards®, iniziativa ideata e coordinata da Walter Vassallo, con la partnership istituzionale di ASSONAT – Confcommercio e il supporto tecnico, in qualità di ente terzo certificatore, del RINA – Registro Italiano Navale per il processo di valutazione dei requisiti. A ritirare il premio per la Marina di Porto Cervo a Roma è stato Davide Cerea, CFO di Smeralda Holding e di Marina di Porto Cervo, nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali, delle autorità marittime e delle principali organizzazioni del comparto.La Marina di Porto Cervo dispone di circa 600 posti barca, può accogliere imbarcazioni fino a 160 metri di lunghezza e ospita una clientela prevalentemente estera, che rappresenta oltre il 60% del totale. La Marina si avvale inoltre della consulenza operativa di IGY Marinas, operatore internazionale specializzato nella gestione di marine per yacht e superyacht.