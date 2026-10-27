Olbia, l'ITS Academy vara l'alta formazione: cinque nuovi corsi su lusso, nautica ed enogastronomia

OLBIA. Il futuro dell'accoglienza in Sardegna riparte dalla formazione specialistica e sale letteralmente a bordo dell'innovazione. È stata presentata questa mattina a Olbia, nella suggestiva cornice della stazione marittima dell'Isola Bianca a bordo di una nave Grimaldi Lines, la nuova offerta formativa dell'ITS Academy Turismo e Attività culturali Sardegna per il biennio 2026-2028. Un progetto ambizioso che punta a formare i manager e i tecnici di domani, rispondendo a una duplice urgenza: fornire competenze di altissimo livello alle imprese e offrire ai giovani un'alternativa concreta all'abbandono scolastico. L'impianto didattico è imponente e fortemente orientato al mondo del lavoro. Ciascuno dei cinque percorsi prevede 1.800 ore totali, divise esattamente a metà tra aule, esercitazioni e ben 900 ore di tirocinio in azienda. È un modello che abbandona i rigidi schemi puramente teorici per abbracciare le reali vocazioni del mercato, traducendo le eccellenze del territorio in materie di studio. L'offerta formativa spazia in modo fluido tra le diverse anime del comparto turistico. Si parte dal settore di alta gamma con il percorso in "Luxury experience design", sviluppato in sinergia con Delphina Hotels & Resorts per formare professionisti capaci di orchestrare soggiorni su misura e gestire le logiche della sostenibilità. Si passa poi all'alta ristorazione con il corso per "Food & Beverage manager": un percorso che schiera pesi massimi come l'Accademia culinaria “Gualtiero Marchesi” e il Cipnes Gallura per insegnare la gestione delle brigate, il controllo dei costi e la valorizzazione del patrimonio agroalimentare sardo, studiando persino i modelli alimentari legati alla longevità. Il mare resta l'indiscusso protagonista con due indirizzi specifici. Il primo, in collaborazione con Yachting in Sardinia, forma tecnici per l'accoglienza nel turismo nautico e nell'albergo diffuso, creando un ponte tra la vita a bordo e i servizi nei borghi costieri. Il secondo, supportato dalla Marina di Porto Rotondo, si concentra invece sul management e lo sviluppo sostenibile dell'offerta turistica nei porti, ottimizzando le dinamiche di prenotazione e logistica. A chiudere il cerchio è il percorso in "Digital tourism", affiancato dal Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG: l'obiettivo qui è destagionalizzare il prodotto Sardegna e spingerlo sui mercati internazionali attraverso tour virtuali, degustazioni immersive e un'attenta commercializzazione online. Dietro la progettazione di questi corsi c'è una convergenza inedita di attori pubblici e privati. Sabrina Serra, presidente dell'ITS Academy, ha evidenziato il valore sociale di un'iniziativa pensata per offrire una rotta sicura ai ragazzi che, subito dopo il diploma, si trovano spesso spaesati e "in balia delle onde". Un concetto ripreso con vigore dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che ha lanciato un monito contro l'illusione del guadagno facile senza studio. Il primo cittadino ha ricordato come il turismo pesi ancora per meno del 10% sul PIL locale: un potenziale inespresso che impone un salto di qualità collettivo. I numeri, d'altronde, danno ragione al modello ITS. Come ha ricordato Marialaura Cosimi, vicepresidente nazionale della Rete ITS, il sistema garantisce oggi un tasso di occupazione del 90% a un anno dal diploma, trasformando rapidamente le esigenze del mercato in competenze tangibili. Un orizzonte occupazionale confermato dalle stesse aziende partner, con Elena Bilardi di Grimaldi Lines che ha già annunciato l'intenzione di attingere alle nuove professionalità del mare in vista del varo di nuove navi tra il 2028 e il 2030. Si tratta di un'alleanza strategica che, come ha sottolineato l'advisor education di Confindustria Alfonso Balsamo, ribalta il paradigma classico dell'istruzione, trasformando le imprese in veri e propri mentori per i giovani. A dare una dimostrazione tangibile di questa sinergia operativa ci hanno pensato, a fine mattinata, gli studenti dell'Istituto Alberghiero IPSAR "Costa Smeralda". Affiancati dai coetanei di diversi licei e istituti tecnici locali, i ragazzi hanno gestito in modo impeccabile il servizio di accoglienza a bordo, trasformando la presentazione dei corsi nel primo, vero banco di prova per i professionisti di domani.
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