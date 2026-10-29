Omicidio a Olbia: il sindaco Nizzi firma le ordinanze di sgombero per gli immobili abbandonati

<p data-path-to-node="1">OLBIA. In seguito all'ultimo caso di cronaca a Olbia con l'accoltelalmento mortale di un 40enne Pietro Paolo Filippo Sciusco, avvenuto martedì scorso a Olbia, l'amministrazione comunale ha avviato una stretta sulle occupazioni abusive in città. Il sindaco Settimo Nizzi ha firmato le ordinanze di sgombero e messa in sicurezza mirate ai cosiddetti "palazzi tugurio", immobili abbandonati e utilizzati come rifugio da persone senza fissa dimora. Proprio all'interno di una di queste strutture è stato rintracciato Mohamed Maher Abdou Elkhodary, il ventenne attualmente agli arresti con l'accusa di omicidio. L'azione del Comune fa seguito ai sopralluoghi congiunti effettuati dal Corpo di Polizia Locale e dai Tecnici della Prevenzione della ASL Gallura, che hanno certificato una grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza degli edifici, occupati da persone costrette a vivere in forte precarietà. In qualità di autorità sanitaria locale, il sindaco ha disposto lo sgombero immediato degli stabili interessati e il divieto assoluto di utilizzo fino al completo ripristino dei parametri di legge. I proprietari degli immobili hanno ora l'obbligo di procedere alla disinfezione e alla messa in sicurezza delle aree entro 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza.<p data-path-to-node="4" style="--animation-duration: 816ms;">«Le relazioni della Polizia Locale e della ASL Gallura descrivono una situazione non più sostenibile, che espone le persone a rischi seri per la salute e l'incolumità», ha dichiarato Nizzi. Il provvedimento mira a tutelare la salute pubblica, prevenire ulteriori pericoli per la cittadinanza e ripristinare il decoro urbano nelle zone colpite dal degrado. L'amministrazione ha confermato che continuerà a intervenire su situazioni analoghe, lavorando con le istituzioni competenti per individuare percorsi adeguati per le persone coinvolte. «Olbia non deve tollerare situazioni di forte abbandono, ma contrastarle con gli strumenti previsti dalla legge per ristabilire le condizioni di sicurezza e dignità», ha concluso il primo cittadino.
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